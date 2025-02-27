Доля товаров дороже 100 рублей в продажах Fix Price выросла до 65% в четвёртом квартале 2024 года

Компания отчиталась за четвёртый квартал и весь 2024 год.Доля товаров стоимостью выше 100 рублей в розничных продажах сети Fix Price выросла до 65,5% в четвёртом квартале 2024 года по сравнению с 54% годом ранее, говорится в отчётности компании. Внимание на это обратило Shopper's.Доля товаров дороже 200 рублей выросла с 15,2% в четвёртом квартале 2023 года до 18,8% в четвёртом квартале 2024-го. Ритейлер продолжает расширять ассортимент в среднем и высоком ценовых сегментах.Средний чек по всем магазинам под управлением компании вырос на 4,4% год к году до 376 рублей в четвёртом квартале. Средний чек по покупкам, совершённым с картой лояльности, — 511 рублей. Доля покупок с картами лояльности составила 60,9% от общего объёма розничных продаж сети, количество участников программы — 28,8 млн.Общая выручка (розничная и оптовая) выросла на 7,4% — до 87,75 млрд рублей за четвёртый квартал. За весь 2024 год — на 7,9%, до 314,94 млрд рублей. Квартальная прибыль — 7,1 млрд рублей, годовая — 22,2 млрд рублей.На конец 2024 года у ритейлера было 7165 магазинов против 6414 годом ранее. В том числе 6400 магазинов работают в России, из которых 5798 — под управлением компании, остальные — франчайзинговые.Источник: «Яндекс Карты»#новости #fixprice