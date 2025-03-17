ФАС предложила крупнейшим торговым сетям ограничить наценки на продукты

Среди них — «Лента», «Азбука вкуса», «Вкусвилл».ФАС повторно обратилась к компаниям, которые ранее не поддержали инициативу. Служба также попросила отраслевые ассоциации АКОРТ и АКИТ обсудить этот вопрос с сетями.По данным агентства «Прайм», речь идёт о сетях «О’Кей», «Лента», «Метро», «Зельгрос», «Мария Ра», «Магнолия», «Монетка», «Верный», «Спар», «Вкусвилл» и «Азбука вкуса».В октябре 2024 года ФАС предложила разрешить ограничивать наценки на любые товары, не только социально значимые. В ноябре правительство разрешило регионам ограничивать цены на любые «важные людям» продукты.Социально значимые товары — это список продуктов, в отношении которых государство может установить предельные розничные цены. Их регулируют несколькими постановлениями, одно из которых, например, позволяет властям регионов заключать с торговыми сетями соглашения о стабилизации цен. Также ФАС сама может предлагать ограничить цены — а ритейлеры могут согласиться.#новости