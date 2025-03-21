«Яндекс» запустит аналог конструктора интернет-магазинов Shopifу

В 2015 году корпорация Безоса продала Shopify свой конструктор сайтов, поскольку сочла бизнес неприбыльным. Теперь жалеет и собирается запускать новый. Как Shopify смогла демократизировать рынок онлайн-торговли и почему только рада конкуренции — в пересказе Bloomberg.