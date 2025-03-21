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Полина Лааксо
Ритейл

«Яндекс» запустит аналог конструктора интернет-магазинов Shopifу

Разработкой занимается команда «Поиска и рекламы».

  • Сервис тестируют с несколькими партнёрами, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Яндекса». По данным газеты, среди участников закрытого тестирования — бренды одежды Bazioni и «Телодвижения».
  • Дату публичного запуска не раскрыли. Один из источников знает, что он запланирован на август-сентябрь 2025 года. По его словам, «Яндекс» хочет предоставлять бесплатный доступ, но отдельные опции предложит платно — финансовые инструменты, рекламу, доставку.
  • Помимо конструктора страниц, в сервисе должны быть модули управления товарами, заказами и клиентами, аналитика и SEO-оптимизация. CRM- и CDP-системы для управления данными о клиентах, по словам собеседника газеты, предоставят партнёры.
Источник фото: Entrepreneur 
Источник фото: Entrepreneur 
  • В Ассоциации представителей электронной торговли отмечают, что сейчас содержать независимый интернет-магазин невыгодно — трудно конкурировать с маркетплейсами, которые предлагают скидки за свой счёт.
  • Но появление удобного инструмента для быстрого запуска может подтолкнуть некоторых предпринимателей «уйти в теневую зону» — чтобы не проводить платёжные операции через маркетплейсы, которые передают данные налоговой.
Полина Лааксо
Сервисы
«Безос строит империю, а Shopify вооружает повстанцев»: как разработчик ПО для магазинов оставил Amazon в дураках

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Бывшая штаб-квартира Shopify в Оттаве <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26amp%3Burl%3Dhttps%253A%252F%252Fcapitalcurrent.ca%252Fshopify-shuts-trend-setting-workspace-and-ottawas-downtown-real-estate-market-is-rattled-to-core%252F%26amp%3Bpsig%3DAOvVaw36ZpLd9wHEK_6W7v4JmBZ1%26amp%3Bust%3D1640697582769000%26amp%3Bsource%3Dimages%26amp%3Bcd%3Dvfe%26amp%3Bved%3D0CAwQjhxqFwoTCPjA6YCJhPUCFQAAAAAdAAAAABAD&postId=339309" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Capital Current</a>

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