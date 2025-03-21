«Яндекс» запустит аналог конструктора интернет-магазинов Shopifу

Разработкой занимается команда «Поиска и рекламы».Сервис тестируют с несколькими партнёрами, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Яндекса». По данным газеты, среди участников закрытого тестирования — бренды одежды Bazioni и «Телодвижения».Дату публичного запуска не раскрыли. Один из источников знает, что он запланирован на август-сентябрь 2025 года. По его словам, «Яндекс» хочет предоставлять бесплатный доступ, но отдельные опции предложит платно — финансовые инструменты, рекламу, доставку.Помимо конструктора страниц, в сервисе должны быть модули управления товарами, заказами и клиентами, аналитика и SEO-оптимизация. CRM- и CDP-системы для управления данными о клиентах, по словам собеседника газеты, предоставят партнёры.Источник фото: Entrepreneur В Ассоциации представителей электронной торговли отмечают, что сейчас содержать независимый интернет-магазин невыгодно — трудно конкурировать с маркетплейсами, которые предлагают скидки за свой счёт.Но появление удобного инструмента для быстрого запуска может подтолкнуть некоторых предпринимателей «уйти в теневую зону» — чтобы не проводить платёжные операции через маркетплейсы, которые передают данные налоговой.Полина ЛааксоСервисы28.12.2021«Безос строит империю, а Shopify вооружает повстанцев»: как разработчик ПО для магазинов оставил Amazon в дураках В 2015 году корпорация Безоса продала Shopify свой конструктор сайтов, поскольку сочла бизнес неприбыльным. Теперь жалеет и собирается запускать новый. Как Shopify смогла демократизировать рынок онлайн-торговли и почему только рада конкуренции — в пересказе Bloomberg.#новости #яндекс #shopify