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Полина Лааксо
Ритейл

Ассоциация книгораспространителей пожаловалась в ФАС на демпинг со стороны Wildberries, «Яндекс Маркета» и Ozon

Ценовое давление ставит под угрозу «тысячи книжных магазинов».

  • С письмом ассоциации (АСКР), куда входят «Альпина», «Буквоед», «Глобус», «Книжная лавка писателей», «Московский дом книги», «Санкт-Петербургский Дом Книги», Ассоциация книгоиздателей России и другие, ознакомился «Ъ».
  • Авторы отметили, что в среднем разница цен на книги в рознице и на маркетплейсах составляет 30%, а во время акций на последних может достигать 50-70%.
  • Они попросили Федеральную антимонопольную службу запретить Wildberries, «Яндекс Маркету» и Ozon устанавливать предельно низкие и, наоборот, предельно высокие цены на книги и снижать их в одностороннем порядке.
  • В ведомстве подтвердили получение письма. В Ozon и «Яндекс Маркете» отказались от комментариев. В Wildberries сказали, что «цену определяет исключительно продавец, а маркетплейс лишь может предоставить дополнительно скидку за счёт собственных средств».
Книжный магазин «Конец прекрасной эпохи» при музее Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге. Источник фото: «2ГИС»
Книжный магазин «Конец прекрасной эпохи» при музее Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге. Источник фото: «2ГИС»
  • С 2019 по 2024 год доля книжных продаж через офлайн-магазины сократилась на 29,2% и на апрель 2025 года составляет 38%. При этом продажи через маркетплейсы выросли на 31,6%, до 54,5% по итогам 2024 года, следует из подготовленного Минцифры доклада «Книжный рынок России — 2024». По данным главы «Эксмо», доля продаж на онлайн-площадках достигает 60%.
  • Определяющим фактором при покупке становится цена, говорят в книжной сети «Амиталь». Тут маркетплейсы в более выигрышном положении. Они не тратятся на аренду торговых точек. Налоги на прибыль и добавленную стоимость у них ниже, напомнил глава «Подписных изданий» Михаил Иванов.
  • В сети «Читай-город — Буквоед» отметили, что за счёт программы лояльности иногда предлагают цены ниже, чем на маркетплейсах. Для этого компания договаривается о скидках с издателями. Но рассуждать о том, как быть сетям поменьше или же независимым магазинам, у которых не так много клиентов и ниже оборот, там не стали.
Полина Лааксо
Медиа
«Впрямую запрещать книги регуляторы не могут — они создают условия, по которым эти книги вымываются из-за самоцензуры»

Сооснователь независимого книжного магазина и одноимённого издательства «Подписные издания» Михаил Иванов поговорил с «Фонтанкой» о положении дел на рынке. Пересказали главное.

Михаил Иванов. Источник фото: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fspbdnevnik.ru%2Fnews%2F2021-10-27%2Fmihail-ivanov-my-hotim-pomoch-kompaniyam-knizhnoy-otrasli&postId=1084712" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Петербургский дневник</a>»

#новости #книги

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