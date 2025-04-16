Ассоциация книгораспространителей пожаловалась в ФАС на демпинг со стороны Wildberries, «Яндекс Маркета» и Ozon

Ценовое давление ставит под угрозу «тысячи книжных магазинов».С письмом ассоциации (АСКР), куда входят «Альпина», «Буквоед», «Глобус», «Книжная лавка писателей», «Московский дом книги», «Санкт-Петербургский Дом Книги», Ассоциация книгоиздателей России и другие, ознакомился «Ъ».Авторы отметили, что в среднем разница цен на книги в рознице и на маркетплейсах составляет 30%, а во время акций на последних может достигать 50-70%.Они попросили Федеральную антимонопольную службу запретить Wildberries, «Яндекс Маркету» и Ozon устанавливать предельно низкие и, наоборот, предельно высокие цены на книги и снижать их в одностороннем порядке.В ведомстве подтвердили получение письма. В Ozon и «Яндекс Маркете» отказались от комментариев. В Wildberries сказали, что «цену определяет исключительно продавец, а маркетплейс лишь может предоставить дополнительно скидку за счёт собственных средств».Книжный магазин «Конец прекрасной эпохи» при музее Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге. Источник фото: «2ГИС»С 2019 по 2024 год доля книжных продаж через офлайн-магазины сократилась на 29,2% и на апрель 2025 года составляет 38%. При этом продажи через маркетплейсы выросли на 31,6%, до 54,5% по итогам 2024 года, следует из подготовленного Минцифры доклада «Книжный рынок России — 2024». По данным главы «Эксмо», доля продаж на онлайн-площадках достигает 60%.Определяющим фактором при покупке становится цена, говорят в книжной сети «Амиталь». Тут маркетплейсы в более выигрышном положении. Они не тратятся на аренду торговых точек. Налоги на прибыль и добавленную стоимость у них ниже, напомнил глава «Подписных изданий» Михаил Иванов.В сети «Читай-город — Буквоед» отметили, что за счёт программы лояльности иногда предлагают цены ниже, чем на маркетплейсах. Для этого компания договаривается о скидках с издателями. Но рассуждать о том, как быть сетям поменьше или же независимым магазинам, у которых не так много клиентов и ниже оборот, там не стали.Полина ЛааксоМедиа20.03.2024«Впрямую запрещать книги регуляторы не могут — они создают условия, по которым эти книги вымываются из-за самоцензуры» Сооснователь независимого книжного магазина и одноимённого издательства «Подписные издания» Михаил Иванов поговорил с «Фонтанкой» о положении дел на рынке. Пересказали главное.#новости #книги