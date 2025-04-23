Американская Hines продала доли в «Outlet Village Пулково» и «Outlet Village Белая Дача» компании «Кама Капитал»

Первый комплекс располагается в Санкт-Петербурге, второй — в подмосковных Ко��ельниках. О сделке рассказали два источника «Ведомостей». Её закрытие подтвердили в инвестиционной «Кама Капитал», добавив, что транзакцию одобрила российская правкомиссия. Подробности раскрывать не стали.В консалтинговой компании Commonwealth Partnership оценили рыночную стоимость двух аутлетов в 22 млрд рублей. С учётом дисконта сумма могла снизиться до 9-10 млрд рублей, а «на руки» Hines, вероятно, получила ещё меньше из-за «высокой долговой нагрузки» обоих активов.Активы при этом «качественные», говорят опрошенные газетой эксперты: у них «хорошая проходимость», востребованная как у арендаторов, так и у покупателей концепция, «сформированная целевая аудитория» и «подходящее» расположение.«Outlet Village Пулково». Источник фото: «Куда сходить в Санкт-Петербурге»Аутлеты — это магазины, которые продают брендовые товары со скидками. «Outlet Village Белая Дача» площадью около 40 тысяч м² открылся в 2012 году. «Outlet Village Пулково» на 31 тысячу м² — в 2015-м. В обоих комплексах более чем по 100 торговых точек.До закрытия сделки на сайте Hines говорилось, что она была и девелопером, и владельцем обоих объектов.О возможной продаже в октябре 2023 года писали «Ведомости». Тогда глава ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько оценивала рыночную стоимость «Outlet Village Белая Дача» в 11-12 млрд рублей, «Outlet Village Пулково» — в 8-9 млрд рублей.#новости #аутлеты