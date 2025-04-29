Структуры «Севергрупп» купили долю в сети строительных гипермаркетов OBI в России — Shopper's

Сделка будет «многоступенчатой», в итоге они купят ритейлера полностью, слышали источники.Структуры, связанные с «Севергрупп» Алексея Мордашова, купили долю в OBI у группы «Синдика». Об этом Shopper’s рассказали три консультанта, которые знают о сделке от топ-менеджеров ритейлера и арендодателей сети. О переговорах слышал и топ-менеджер одной из российских сетей товаров для дома.Размер доли собеседники издания не назвали. По словам двух источников, сделка будет «многоступенчатой». В итоге связанные с «Севергрупп» структуры купят ритейлера полностью, добавили они.Один из консультантов утверждает, что новый владелец собирается перезапустить проект под другим брендом и уже нанимает «профессионалов с рынка». Амбиции компании — составить конкуренцию «Лемана Про». В OBI от комментариев отказались. В «Синдике» не ответили на запрос. В «Севергрупп» сообщили vc.ru, что не комментируют «рыночные слухи и потенциальные сделки».В апреле 2025 года у трёх из пяти российских юрлиц OBI появился совладелец, отмечает Shopper's: по 25% в ООО «Сделай своими руками», ООО «ОБИ ФЦ» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» получило ООО «Гермес». Это юрлицо зарегистрировано в марте 2025 года в Санкт-Петербурге. Его единственный владелец — Владимир Захватошин, следует из данных «Контур.Фокуса».В OBI говорили, что долю в компании приобрёл «стратегический инвестор». До этого владельцем юрлиц OBI было АО «Аллонж», которое СМИ связывали с холдингом «Синдика». У этой компании осталось по 75% в трёх упомянутых юрлицах, 100% в ООО «ОБИ прямой импорт и поставки» и 58% — в ООО «Сделай своими руками — Казань» (42% — у «ОБИ ФЦ»).Источник: OBIНемецкая сеть строительных магазинов OBI объявила о прекращении работы в России в марте 2022 года. В конце апреля-начале мая того же года сеть возобновила работу на фоне конфликта головной компании с местными топ-менеджерами.После этого у российского бизнеса ритейлера четыре раза сменились собственники: с апреля 2023 года основные юрлица OBI в России принадлежали «Аллонж». У сети в России 26 гипермаркетов в 12 городах, следует из информации на её сайте.#новости #obi