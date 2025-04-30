«Магнит» подтвердил покупку контрольного пакета «Азбуки вкуса»

Сделку закроют, когда получат согласование от Федеральной антимонопольной службы.Общая торговая площадь выкупаемых активов — 100,4 тысячи м². Из них 77,9 тысячи м² — это супермаркеты. 11,9 тысячи м² — точки малого формата, рассказали в «Магните».В сделку также вошли три распределительных центра и складская инфраструктура общей площадью 47 тысяч м² в Москве и Санкт-Петербурге и пять кулинарных, кондитерских и хлебопекарных производств, которые выпускают 5700 наименований продукции объёмом вплоть до 75 т в сутки.Покупатель «планирует» сохранить бренд «Азбука вкуса», а также «ключевых» управленцев, чтобы «обеспечить преемственность» и «уникальный клиентский опыт, который ценят покупатели сети». Менеджеры «Магнита» же войдут в стратегическое управление бизнесом.Покупка сети позволит «Магниту» усилить рыночные позиции в Москве и выйти в принципиально новый сегмент премиальной розницы, сказали в компании. О том же писало РБК, которое первым сообщило о сделке со ссылкой на источники.Источник фото: «Продукт Медиа»«Азбуку вкуса» основали ещё в 1997 году Максим Кощеенко, Олег Лыткин, Сергей Верещагин и Олег Трыкин. Последние двое вышли из бизнеса в 2012 году.ООО «Городской супермаркет» входит в перечень экономически значимых компаний. У сети 173 точки в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. 105 — это супермаркеты. 60 — малоформатные «Азбука Daily». Пять — гипермаркеты «АВ Маркет». Три — винные магазины «Энотека». У компании есть собственное кулинарное, хлебопекарное и кондитерское производство, b2b-услуги, школа бариста и курсы сомелье.Как писал в 2007 году «Ъ» со ссылкой на участников рынка, «Азбука вкуса» «первой среди крупных сетевых проектов отказалась от ценовых войн и стала первооткрывателем премиального сегмента в продуктовой рознице».#новости #азбукавкуса #магнит