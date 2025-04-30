«Магнит» договорился о покупке контроля в «Азбуке вкуса» — РБК

По слухам, ранее активами сети интересовались «Яндекс», а также «Севергрупп» Алексея Мордашова.По данным троих источников РБК, в сделку вошли магазины «Азбуки вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге, пять столичных фабрик-кухонь и три распределительных центра. В «Магните» и «Азбуке вкуса» от комментариев отказались.Стоимость контрольного пакета в ООО «Городской супермаркет» — операционной компании сети — может составлять 30-35 млрд рублей, оценили глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров и исполнительный директор департамента анализа финансовых рынков «Газпромбанка» Марат Ибрагимов.Сумму вывели с учётом выручки ритейлера за 2024 год в размере 101,2 млрд рублей, как следует из данных «Контур.Фокуса». Это на 17% больше по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль — 3,6 млрд рублей.По данным собеседника РБК, сделка не предполагает изменений в формате магазинов «Азбуки вкуса» и руководстве сети. Другие детали сделки неизвестны.Покупка контроля позволит «Магниту» усилить рыночные позиции прежде всего в Москве и частично в Санкт-Петербурге и выйти в принципиально новый для себя премиальный сегмент, заключили опрошенные изданием аналитики. «Азбуке вкуса» сделка может «придать новый импульс к расширению» — в том числе в городах-миллионниках за счёт опыта «Магнита».Источник фото: «Ъ»«Азбуку вкуса» основали ещё в 1997 году Максим Кощеенко, Олег Лыткин, Сергей Верещагин и Олег Трыкин. Последние двое вышли из бизнеса в 2012 году.ООО «Городской супермаркет» входит в перечень экономически значимых компаний. У сети 173 точки в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. 105 — это супермаркеты. 60 — малоформатные «Азбука Daily». Пять — гипермаркеты «АВ Маркет». Три — винные магазины «Энотека». У компании есть собственное кулинарное, хлебопекарное и кондитерское производство, b2b-услуги, школа бариста и курсы сомелье.Как писал в 2007 году «Ъ» со ссылкой на участников рынка, «Азбука вкуса» «первой среди крупных сетевых проектов отказалась от ценовых войн и стала первооткрывателем премиального сегмента в продуктовой рознице».#новости #азбукавкуса #магнит