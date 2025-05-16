Gloria Jeans сохранит две из десяти фабрик в Ростовской области

В начале 2025 года основатель компании говорил, что собственное швейное производство содержать не выгодно.Производства в Шахтах и Новошахтинске продолжат работу под управлением Gloria Jeans, сообщил в Telegram-канале замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин.Четыре фабрики — в Гуково, Зверево, Красном Сулине и Усть-Донецком — в начале 2025 года выкупил производитель спецодежды «Булава». Их работу уже возобновили.Ещё три площадки — в Сальске, Зернограде и станице Егорлыкской — арендовал ИП Рогова, а фабрика в Усть-Донецке находится под управлением ИП Шишкин, уточняет «Интерфакс».В январе 2025 года «РБК Ростов» сообщил, что Gloria Jeans закроет швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске, где суммарно работает более 1500 человек.Основатель ритейлера Владимир Мельников говорил местному изданию «Город N», что собственное производство содержать не выгодно из-за отсутствия новых технологий и нехватки специалистов. Позже он уточнил, что фабрики не закрывают, а продают.В апреле 2025 года источники РБК рассказали, что Gloria Jeans закроет магазины для подростков Ready! Steady! Go!, которые представила в мае 2024-го. Всего у ритейлера было три такие торговые точки.Источник: «Яндекс Карты» / Shopper's#новости #gloriajeans