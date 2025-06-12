Магазин электроники PiterGSM в Санкт-Петербурге снова открылся после временного перерыва из-за проверок таможенников

Спустя четыре дня после закрытия магазин с «рекордно низкими ценами» возобновил работу, убедилось издание «Фонтанка».

PiterGSM объявил о приостановке работы 9 июня 2025 года. «Накануне» туда пришли сотрудники трёх подразделений таможни и запросили документы на продукцию, декларации, сертификаты соответствия и попросили объяснить причину низкой стоимости электроники.

Компания отказалась, поэтому таможенники изъяли 7,7 тысяч единиц на сумму больше 100 млн рублей, в том числе компьютеры, игровые приставки, «умные» часы, смартфоны и фены Dyson.

PiterGSM грозит штраф и доначисление таможенных платежей. «Возможно», обойдётся без уголовного разбирательства — магазин внесут в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) и заблокируют операции с импортом.

