Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Деньги
Инвестиции
Дизайн
Телеграм
Образование
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Ритейл

Магазин электроники PiterGSM в Санкт-Петербурге снова открылся после временного перерыва из-за проверок таможенников

У владельцев изъяли технику больше чем на 100 млн рублей.

Источник: «Фонтанка.ру»
Источник: «Фонтанка.ру»

  • Спустя четыре дня после закрытия магазин с «рекордно низкими ценами» возобновил работу, убедилось издание «Фонтанка».

  • PiterGSM объявил о приостановке работы 9 июня 2025 года. «Накануне» туда пришли сотрудники трёх подразделений таможни и запросили документы на продукцию, декларации, сертификаты соответствия и попросили объяснить причину низкой стоимости электроники.

  • Компания отказалась, поэтому таможенники изъяли 7,7 тысяч единиц на сумму больше 100 млн рублей, в том числе компьютеры, игровые приставки, «умные» часы, смартфоны и фены Dyson.

  • PiterGSM грозит штраф и доначисление таможенных платежей. «Возможно», обойдётся без уголовного разбирательства — магазин внесут в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) и заблокируют операции с импортом.

  • PiterGSM работает с 2008 года и продаёт технику Apple, Samsung, Nothing, Acer, Lenovo, Asus, HP, Beats, Garmin и других брендов, а также приставки и игры.

#новости

2
5 комментариев