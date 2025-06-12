Магазин электроники PiterGSM в Санкт-Петербурге снова открылся после временного перерыва из-за проверок таможенников

У владельцев изъяли технику больше чем на 100 млн рублей.Источник: «Фонтанка.ру»Спустя четыре дня после закрытия магазин с «рекордно низкими ценами» возобновил работу, убедилось издание «Фонтанка».PiterGSM объявил о приостановке работы 9 июня 2025 года. «Накануне» туда пришли сотрудники трёх подразделений таможни и запросили документы на продукцию, декларации, сертификаты соответствия и попросили объяснить причину низкой стоимости электроники.Компания отказалась, поэтому таможенники изъяли 7,7 тысяч единиц на сумму больше 100 млн рублей, в том числе компьютеры, игровые приставки, «умные» часы, смартфоны и фены Dyson.PiterGSM грозит штраф и доначисление таможенных платежей. «Возможно», обойдётся без уголовного разбирательства — магазин внесут в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) и заблокируют операции с импортом.PiterGSM работает с 2008 года и продаёт технику Apple, Samsung, Nothing, Acer, Lenovo, Asus, HP, Beats, Garmin и других брендов, а также приставки и игры.#новости