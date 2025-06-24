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Таня Боброва
Ритейл

Путин подписал закон, по которому надписи в магазинах в первую очередь должны быть выполнены на русском языке

Перевод на иностранные языки не запрещают.

  • Документ за подписью президента размещён на сайте опубликования правовых актов. Госдума приняла его во втором и третьем чтении в середине июня 2025 года.
  • «Предназначенная для публичного ознакомления потребителей» информация должна быть на русском языке или — в дополнение — на государственных языках субъектов и народов России. По желанию продавца такая информация может быть написана и на иностранном языке.
  • Документ не касается фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания.

Надписи «открыто», «закрыто», «распродажа», информационные таблички должны быть в первую очередь на русском языке как государственном. Замечу, что перевод на другие языки не исключается и не запрещается.

Ольга Казакова, глава комитета по культуре (цитата по «Парламентской газете»)
  • Согласно закону, названия жилых комплексов также следует писать кириллицей, если застройщик планирует использовать их в рекламе для привлечения средств дольщиков. Это требование не будет распространяться на объекты, введённые в эксплуатацию до вступления закона в силу — 1 марта 2026 года.
  • В феврале 2025 года ЕРЗ.рф сообщало, что из 4700 строящихся в России ЖК около 88,7% используют в названии только кириллицу. Только латиницу — 6,9% объектов.

#новости #законы

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