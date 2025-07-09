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Таня Боброва
Ритейл

«Самокат» начал тестировать с партнёром доставку товаров дронами в Нижнем Новгороде

Забрать заказ можно в постамате.

  • Полёты будут осуществляться в рамках экспериментального правового режима на ограниченные расстояния, пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию.
  • Партнёр по такой доставке — оператор-разработчик дронов «Клеверкоптер». Его специалисты будут отвечать за безопасность полётов и техническое обслуживание. За полётами следит оператор, который при необходимости может взять управление на себя, уточняет РБК. В качестве дополнительной меры безопасности дроны оснащены парашютной системой.
  • Чтобы оформить доставку дроном, пользователю нужно выбрать ближайший доступный адрес. После этого на карте отразится постамат, в котором нужно забрать заказ. Первым тестируют маршрут от пункта на улице Баграмяна до постамата на улице Бархатной. Ещё несколько маршрутов прорабатывают.
  • Общий вес заказа — до 5 кг. Заявленное время доставки — от 30 минут, а время хранения заказа в постамате — три часа. Чтобы забрать заказ, пользователю нужно ввести шестизначный код.
Источник: «Самокат» / «Ведомости»
Источник: «Самокат» / «Ведомости»
  • «Самокат» анонсировал эксперимент по доставке продуктов дронами в феврале 2025 года, но тогда сообщал о планах провести его в Тольятти. Какой статус у этого проекта, не ясно.

#новости #самокат

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