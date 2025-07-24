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Полина Лааксо
Ритейл

Американские производители игрушек из-за пошлин на китайский импорт начали уменьшать упаковку и количество деталек и убирать из наборов батарейки

В июле 2025 года пошлина на ввоз товаров из Китая в США составляет 30%.

  • Popular Playthings, например, отложила выпуск игрушечного торта на магнитах. Она решила использовать менее «мощные» магниты, более дешёвую упаковку и вместо двух тарелок положить одну, так что детям придётся решать, кто будет сервировать, а кто — есть. Стоимость при этом всё равно поднимут — с $29,99 до $34,99, пишет Reuters.
Источник фото: Walmart
Источник фото: Walmart
  • Basic Fun! предлагает ритейлерам продавать свои игрушки без батареек, а в 2026 году планирует урезать объём упаковки или отказаться от неё вообще. Иначе потребители будут вынуждены платить больше.
Источник фото: Laughing Place
Источник фото: Laughing Place
  • Компании Bratz и MGA Entertainment, которая делает кукол L.O.L. Surprise!, пытаются перестроить логистику, чтобы не зависеть от Китая, что само по себе уже «затратно». При этом чтобы внести изменения в производство, которые позволят урезать расходы, потребуется от девяти месяцев до года.
  • ECR4Kids уменьшит не только объём упаковок, но и модельные и цветовые ряды своих игрушек. Часть компаний сокращает свои партии, кто-то «упрощает макияж» у кукол, добавляет Reuters.
Источник фото: The Atlantic
Источник фото: MC Mag
  • Особенно сильно пошлины бьют по Hasbro и Mattel, поскольку 80% продаваемых в США игрушек они завозят из КНР, пишет издание.
  • Hasbro рассказала на звонке с инвесторами, что «переосмыслила и пересобрала» настольную игру Candy Land, чтобы уменьшить затраты. О текущих инициативах Mattel издание не знает, но отмечает: компания уже давно инвестирует в «играбельные» упаковки — делает их частью пользовательского опыта.
Источник фото: Reddit
Американские производители игрушек из-за пошлин на китайский импорт начали уменьшать упаковку и количество деталек и убирать из наборов батарейки

#новости

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