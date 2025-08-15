Wildberries открыл для всех пользователей сервис по продаже подержанных товаров

Пока на нём можно размещать только товары, купленные на маркетплейсе.Сервис доступен всем пользователям в России на сайте и в приложении, сообщила компания.Чтобы выставить товар на продажу, нужно пройти верификацию — для этого уровень «WB Кошелька» пользователя должен быть максимальным. После этого в личном кабинете появится кнопка «Разместить объявление».Можно продавать купленные на маркетплейсе товары и искать покупателей среди других клиентов. После покупки забрать заказ можно в одном из ПВЗ Wildberries.Не получится продать крупногабаритные товары, технику, ювелирные изделия, лекарства, продукты питания, алкоголь и товары с пометкой «18+». Размер — не более 60 × 40 × 40 см, цена — от 50 рублей до 25 тысяч рублей.Маркетплейс начал тестировать сервис в июне 2025 года: по его данным, чаще всего продавали одежду, обувь и товары из раздела красоты. #новости #wildberries