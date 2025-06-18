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Карина Пардаева
Маркетплейсы

Wildberries начал тестировать сервис для продажи подержанных товаров между покупателями

При этом доступна только 100% предоплата.

  • Сервис уже работает на территории России. Товары представлены в отдельном разделе «Ресейл», сообщили в пресс-службе «РВБ».
  • Чтобы выставить товар на продажу, пользователь должен пройти верификацию — уровень его «WB Кошелька» должен быть максимальным. После этого в личном кабинете появится кнопка «Разместить объявление».
  • Пользователи смогут продавать ранее купленные на маркетплейсе товары и находить покупателей среди других клиентов. После оформления заказа товар можно будет забрать в любом пункте выдачи Wildberries.

  • К продаже не допускаются крупногабаритные товары, техника, ювелирные изделия, лекарства, продукты питания, растения, алкоголь и с маркировкой «18+». Также установлены ограничения: размер — не более 60×40×40 см, цена — от 50 рублей до 25 тысяч рублей.

  • В марте 2025 года «Ведомости» со ссылкой на источник сообщали о планах Wildberries запустить «аналог “Авито“». Однако представитель компании заявил тогда, что компания не планирует запускать классифайд, считая эту модель «устаревшей».
  • По его словам, обсуждалась возможность протестировать ресейл внутри Wildberries, где пользователи смогли бы продавать товары, купленные на платформе. Однако проект на тот момент находился на стадии идеи и не прошёл «необходимых согласований».

#новости #wildberries

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