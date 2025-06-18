Wildberries начал тестировать сервис для продажи подержанных товаров между покупателями

При этом доступна только 100% предоплата.Сервис уже работает на территории России. Товары представлены в отдельном разделе «Ресейл», сообщили в пресс-службе «РВБ».Чтобы выставить товар на продажу, пользователь должен пройти верификацию — уровень его «WB Кошелька» должен быть максимальным. После этого в личном кабинете появится кнопка «Разместить объявление».Пользователи смогут продавать ранее купленные на маркетплейсе товары и находить покупателей среди других клиентов. После оформления заказа товар можно будет забрать в любом пункте выдачи Wildberries.К продаже не допускаются крупногабаритные товары, техника, ювелирные изделия, лекарства, продукты питания, растения, алкоголь и с маркировкой «18+». Также установлены ограничения: размер — не более 60×40×40 см, цена — от 50 рублей до 25 тысяч рублей.В марте 2025 года «Ведомости» со ссылкой на источник сообщали о планах Wildberries запустить «аналог “Авито“». Однако представитель компании заявил тогда, что компания не планирует запускать классифайд, считая эту модель «устаревшей».По его словам, обсуждалась возможность протестировать ресейл внутри Wildberries, где пользователи смогли бы продавать товары, купленные на платформе. Однако проект на тот момент находился на стадии идеи и не прошёл «необходимых согласований».#новости #wildberries