Wildberries начал тестировать сервис для продажи подержанных товаров между покупателями

К продаже не допускаются крупногабаритные товары, техника, ювелирные изделия, лекарства, продукты питания, растения, алкоголь и с маркировкой «18+». Также установлены ограничения: размер — не более 60×40×40 см, цена — от 50 рублей до 25 тысяч рублей.