Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Техника
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Ритейл

«Винлаб» полностью восстановил работу сайта и онлайн-заказы спустя месяц после кибератаки

О ней сообщили в середине июля 2025 года, магазины снова заработали спустя неделю.

  • О полном восстановлении работы сайта, приложения и программы лояльности ритейлер рассказал в своём Telegram-канале. Онлайн-заказы с последующим самовывозом тоже заработали.
  • О том, что магазины и сайт «Винлаба» не работают, 15 июля 2025 года сообщили СМИ и Telegram-каналы. 16 июля владелец сети алкомаркетов объяснил сбой в работе «беспрецедентной кибератакой» с требованием выкупа.
  • Восстанавливать работу магазинов начали только 22 июля, открыв 100 торговых точек. Тогда же сайт заработал, но как каталог, приложение было на модерации в магазинах приложений.
Источник: «Винлаб»
Источник: «Винлаб»

#новости #винлаб

7 комментариев