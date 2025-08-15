«Винлаб» полностью восстановил работу сайта и онлайн-заказы спустя месяц после кибератаки

О ней сообщили в середине июля 2025 года, магазины снова заработали спустя неделю.О полном восстановлении работы сайта, приложения и программы лояльности ритейлер рассказал в своём Telegram-канале. Онлайн-заказы с последующим самовывозом тоже заработали.О том, что магазины и сайт «Винлаба» не работают, 15 июля 2025 года сообщили СМИ и Telegram-каналы. 16 июля владелец сети алкомаркетов объяснил сбой в работе «беспрецедентной кибератакой» с требованием выкупа.Восстанавливать работу магазинов начали только 22 июля, открыв 100 торговых точек. Тогда же сайт заработал, но как каталог, приложение было на модерации в магазинах приложений.Источник: «Винлаб»#новости #винлаб