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Евгения Евсеева
Ритейл

«Винлаб» начал восстанавливать работу после кибератаки — открылось уже 100 магазинов

К 27 июля 2025 года должны заработать все точки.

  • Об этом со ссылкой на владельца сети, Novabev Group, сообщили ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости».
  • Возобновили работу около 100 точек в Москве, Московской области, Хабаровске, Владивостоке и других городах. Открытия происходят «в режиме нон-стоп». К концу недели, 27 июля 2025 года, компания планирует полностью восстановить полноценный рабочий режим.
  • Онлайн-сервисы тоже возобновляют работу: сайт работает как каталог, а обновлённое приложение находится на модерации в магазинах приложений.
  • О том, что магазины и сайт «Винлаба» не работают, 15 июля 2025 года сообщили СМИ и Telegram-каналы. Компания говорила о «технических причинах».
  • 16 июля Novabev Group объяснила сбой в работе сети «беспрецедентной кибератакой» с требованием выкупа. Тогда компания рассказала, что отказалась платить и работает над решением проблемы.
Источник: retailer.ru
Источник: retailer.ru

#новости #винлаб

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