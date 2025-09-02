«Лента» открыла первые магазины под брендом «Утконос»

Это эксперимент ритейлера, который выкупил сервис доставки продуктов в 2021 году.На офлайн-магазин «Утконос» от «Ленты» в Санкт-Петербурге в конце августа 2025 года обратил внимание Telegram-канал «Продукт медиа». Как уточняют «Ведомости» со ссылкой на сайт ритейлера и «Яндекс Карты», по одному супермаркету под этим брендом с июля-августа 2025-го есть также в Москве и Московской области.Источник: «Продукт медиа»Представитель компании сказал газете, что торговые точки «Утконоса» — пока экспериментальный формат. Другие детали он не привёл. По данным издания, до этого на месте магазинов были супермаркеты «Супер Лента».По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, «Утконосы» открывают в точках, где есть потребность в магазинах с более низкими ценами. Он предполагает, что так «Лента» хочет протестировать формат дискаунтера.«Утконос» начинал в 2002 году с открытия розничных магазинов («столов заказов у дома»), в 2006 году одним из первых в России запустил онлайн-доставку на дом, а к 2013 году закрыл офлайн-точки. В 2021 году о покупке сервиса за 20 млрд рублей объявила «Лента», у которой с ним общий акционер.Таня БоброваРитейл16.12.2021От пионера доставки продуктов в России до потери лидерства и продажи: краткая история ритейлера «Утконос» Начинал со «столов заказов», одним из первых отказался от офлайн-магазинов — и не справился с конкуренцией. Теперь ритейлера купит «Лента», но компания продолжит работать независимо.#новости #лента #утконос