Владелец «Пятёрочек» и «Перекрёстков» открыл первый мини-магазин «Налету» с зоной кафе — Shopper’s

Магазины с фокусом на готовую еду развивает и «Магнит» — «Заряд от Магнита».Источник здесь и далее: Shopper’sX5 Group открыла магазин «Налету» в жилом доме на Очаковском шоссе в Москве в сентябре 2025 года, узнал Shopper’s. Согласно вывеске, это «быстрый магазин и кафе».По словам гендиректора DNA Realty Антона Белых, площадь помещений новой сети составит 100-150 м². Топ-менеджер одного из российских ритейлеров добавил, что для тестов проекта планируют открыть 15-20 торговых точек. X5 Group на момент публикации не ответила на запрос издания.В открытом магазине есть два зала. Один — с готовой едой (горячим фастфудом, роллами, сэндвичами, холодильниками с первыми и вторыми блюдами от Creative Kitchen и Cook Chart), местом для самостоятельного приготовления кофе и столиками. Другой — с продуктами.У сотрудников можно заказать фастфуд. Они же помогают с оплатой на кассах самообслуживания. Касс с кассирами в магазине нет.Похожее c «Налету» название группа использовала в 2020 году, когда открыла пилотный магазин «Пятёрочка налету» без кассиров с полностью автоматизированной системой покупок, напоминает издание.Небольшие магазины с фокусом на готовую еду открывают и другие ритейлеры. Например, в августе 2025 года «Магнит» открыл первый магазин «Заряд от Магнита». Сама X5 Group развивает по франшизе сеть малых магазинов «Около».#новости