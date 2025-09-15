Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Деньги
Крипто
Инвестиции
Право
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Ритейл

Владелец «Пятёрочек» и «Перекрёстков» открыл первый мини-магазин «Налету» с зоной кафе — Shopper’s

Магазины с фокусом на готовую еду развивает и «Магнит» — «Заряд от Магнита».

Источник здесь и далее: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fnewspotreb%2F9710%3Fsingle&postId=2199382" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Shopper’s</a>
Источник здесь и далее: Shopper’s
  • X5 Group открыла магазин «Налету» в жилом доме на Очаковском шоссе в Москве в сентябре 2025 года, узнал Shopper’s. Согласно вывеске, это «быстрый магазин и кафе».
  • По словам гендиректора DNA Realty Антона Белых, площадь помещений новой сети составит 100-150 м². Топ-менеджер одного из российских ритейлеров добавил, что для тестов проекта планируют открыть 15-20 торговых точек. X5 Group на момент публикации не ответила на запрос издания.
  • В открытом магазине есть два зала. Один — с готовой едой (горячим фастфудом, роллами, сэндвичами, холодильниками с первыми и вторыми блюдами от Creative Kitchen и Cook Chart), местом для самостоятельного приготовления кофе и столиками. Другой — с продуктами.
  • У сотрудников можно заказать фастфуд. Они же помогают с оплатой на кассах самообслуживания. Касс с кассирами в магазине нет.
Владелец «Пятёрочек» и «Перекрёстков» открыл первый мини-магазин «Налету» с зоной кафе — Shopper’s
Владелец «Пятёрочек» и «Перекрёстков» открыл первый мини-магазин «Налету» с зоной кафе — Shopper’s
Владелец «Пятёрочек» и «Перекрёстков» открыл первый мини-магазин «Налету» с зоной кафе — Shopper’s
Владелец «Пятёрочек» и «Перекрёстков» открыл первый мини-магазин «Налету» с зоной кафе — Shopper’s
Владелец «Пятёрочек» и «Перекрёстков» открыл первый мини-магазин «Налету» с зоной кафе — Shopper’s
  • Похожее c «Налету» название группа использовала в 2020 году, когда открыла пилотный магазин «Пятёрочка налету» без кассиров с полностью автоматизированной системой покупок, напоминает издание.
  • Небольшие магазины с фокусом на готовую еду открывают и другие ритейлеры. Например, в августе 2025 года «Магнит» открыл первый магазин «Заряд от Магнита». Сама X5 Group развивает по франшизе сеть малых магазинов «Около».

#новости

11
1
25 комментариев