Владелец «Пятёрочки» и «Перекрёстка» возобновил закупку сладостей Mars

Спустя полтора месяца после приостановки.X5 Group возобновила закупки кондитерской продукции Mars для поставок в сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток», пишет ТАСС со ссылкой на компанию.Этому предшествовал «длительный и конструктивный переговорный процесс». В итоге стороны согласовали «условия, которые создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства». Их детали в компании не привели.Отгрузки продукции Mars в магазины ритейлера «фактически остановились» 23 июля 2025 года, рассказывал источник РБК. В X5 Group уточнили, что причина — несоответствие предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования».Приостановка коснулась шоколадных батончиков, конфет, драже и жевательной резинки. Ритейлер тогда отмечал, что запасов хватит примерно на два месяца, а в августе-сентябре 2025 года товары от Mars могут заменить на аналоги от других производителей.Mars выпускает шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse и Wrigley's.Источник: vostokmedia.com#новости #x5group