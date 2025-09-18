«Как говорится, свято место пусто не бывает»: глава издательской группы «Эксмо-АСТ» оценил ущерб от ухода некоторых западных писателей

Он составил 3-4% общей выручки.Стивен Кинг. Источник: Getty Images / Rock&PopИз-за отказа некоторых западных авторов от сотрудничества, в том числе Джоан Роулинг и Стивена Кинга, издательская группа «Эксмо-АСТ» потеряла 3-4% от общей выручки, рассказал «Радио РБК» глава компании Олег Новиков.Он отметил, что доля выручки колеблется в зависимости от автора, а «самое обидное» — что это коснулось детских книг. Однако, по словам Новикова, в основном от работы отказались «ряд топовых писателей», а «средний уровень» или большинство писателей — «так или иначе продолжают договоры».Такая же ситуация с издательствами: крупные вроде Disney и Penguin Random House приостановили сотрудничество, а другие продолжают работать. Но это стимулирует издательство искать новых авторов: зарубежных и российских.Новиков отметил, что произошло «определённое замещение», в первую очередь, азиатскими писателями, хотя они и раньше были в ассортименте: «Как говорится, свято место пусто не бывает, если в книжных магазинах нет одной книги, да, её нельзя заместить, но предлагаем другую книгу».Некоторые западные авторы и издательства объявили о приостановке отношений с российским книжным рынком в 2022 году. Российский книжный союз тогда оценивал долю иностранных авторов в совокупной выручке рынка в 40%, писал «Ъ».#новости