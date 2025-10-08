«Самокат» начал тестировать сбор за упаковку заказа

Доставка остаётся бесплатной.Источник: Telegram-канал «лидер мнений среди удобрений»О введении платы в размере 9 рублей за упаковку заказа сообщил в том числе Telegram-канал «Неэлектронная коммерция». По данным канала «лидер мнений среди удобрений», сбор «заметили в Перми и Челябинске».В пресс-службе «Самоката» рассказали vc.ru, что тестируют поэтапный ввод сбора за упаковку заказа. Он фиксированный и составляет 9 рублей, от суммы заказа не зависит. Доставка остаётся бесплатной.«Яндекс Лавка» начала тестировать плату за упаковку заказов в 2023 году, писало «РИА Новости». Пользователь может вернуть её в виде бонусных баллов, если отдаст ненужные пакеты курьеру.#новости