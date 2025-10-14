Популярное
Евгения Евсеева
Ритейл

ФАС согласовала сделку по продаже сети гипермаркетов «О'Кей»

Покупатель — ООО «Земун».

  • ФАС удовлетворила ходатайство: «Земун» купит 99% в ООО «РБФ Ритейл» — это компания топ-менеджмента сети, которой принадлежит 99% ООО «О'Кей».
  • После закрытия сделки покупатель получит косвенный контроль над гипермаркетами, отметила служба.
  • Что за ООО «Земун» — неизвестно. В «Контур.Фокусе» есть данные о нескольких компаниях с таким названием юрлица. «Интерфакс» пишет, что юрлицо зарегистрировано в 2024 году. С 2025-го владелица — Ольга Запорожец, до этого юрлицо принадлежало ООО «Космарт Солюшен».
  • В декабре 2024 года совет директоров люксембургской O’Key Group S.A, управляющей российской сетью гипермаркетов «О‘Кей», объявил о продаже бизнеса местному менеджменту.
  • В начале 2025 года «Фонтанка» сообщила, что передача компании менеджменту может быть промежуточным этапом. Издание писало, что сеть гипермаркетов с «высокой вероятностью» могут перепродать «Ленте»: источник в одном из департаментов «О‘Кея» якобы подтвердил, что компания «из пяти букв» считается «наиболее вероятным кандидатом» на покупку гипермаркетов.

