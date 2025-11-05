Число заказов на товары в Shopify, найденные через ИИ-поиск, выросло в 11 раз с января 2025 года

Трафик Shopify, привлечённый через ИИ-инструменты, увеличился в семь раз с января 2025 года. Количество заказов, «связанных» с чат-ботами, ИИ-поисковиками и агентами, выросло в 11 раз.

По оценкам на 2025 год, платформу Shopify используют 5,6 млн продавцов, у площадки в среднем 2,1 млн активных пользователей в день. В опросе компании 64% покупателей ответили, что «скорее» используют нейросети во время шопинга на разных этапах.

Осенью 2025-го OpenAI добавила функцию подбора и покупки товаров через ChatGPT. Пока чат-бот ищет их на Shopify и Etsy в США. На фоне новостей акции Shopify росли на 5%. Компания также сотрудничает с Perplexity и Microsoft Copilot.