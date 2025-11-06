Китайский онлайн-ритейлер Shein открыл в Париже свой первый физический магазин — собрал очереди из покупателей и толпы протестующих

А власти Франции решили временно приостановить работу ритейлера в стране и проверить все онлайн-заказы за последние 24 часа.Источник: Nathan Rennolds / Business Insider Магазин Shein, известный недорогой одеждой, открылся 5 ноября 2025 года в универмаге BHV Marais. В нём продают товары под собственным брендом компании. Открытие сопровождали очереди из покупателей, толпы протестующих и сотрудники полиции, пишет Business Insider.Собравшиеся протестовали против «быстрой моды», которая наносит ущерб окружающей среде, и неэтичных трудовых практик маркетплейса. Некоторые из брендов одежды заявили, что в знак протеста против присутствия Shein откажутся от аренды помещений в BHV Marais.Ситуацию усугубило расследование французских властей в отношении Shein из-за продаж на площадке секс-кукол, похожих на детей. 5 ноября правительство инициировало приостановку работы ритейлера в стране до тех пор, пока компания не докажет, что её контент соответствуют местному законодательству.6 ноября правительство ужесточило меры, пишет NYT: приостановило доставку всех онлайн-заказов, отправленных во Францию за последние 24 часа, — проверить планируют более 200 тысяч посылок.Shein заявил, что ввёл полный запрет на размещение секс-кукол на торговой площадке, санкции в отношении продавцов и усилил меры, чтобы не допустить такие товары на маркетплейс в будущем. В беседе с NYT представитель компании сказал, что она сотрудничает с властями и на время приостановила во Франции все продажи сторонних поставщиков.Источник: Nathan Rennolds / Business InsiderИсточник: Jérôme Gilles / NurPhoto / Shutterstock#shein #новости