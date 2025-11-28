Президент Узбекистана подписал закон о запрете оборота электронных сигарет и жидкостей для них

Он вступит в силу через три месяца после опубликования, пишет РБК.Источник: Smokestar О подписании закона пишет Sputnik со ссылкой на Минюст страны. Издание Frank.uz уточняет, что поправки вводят запрет на производство, покупку, хранение, перевозку, сбыт, ввоз и вывоз электронных сигарет. Под запрет попадут любые электронные системы доставки никотина, добавляет издание: электронные сигареты, вейпы, жидкости для них.Документ предусматривает ответственность за незаконный оборот в крупном размере или если ранее лицо уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное нарушение: штраф от 300 до 500 БРВ (базовая расчётная величина, равная 412 тысячам сумов, уточняет РБК, это около 2700 рублей), исправительные работы на срок от двух до трёх лет, ограничение или лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.При этом человека могут освободить от ответственности, если он признал вину и сдал запрещённую продукцию.В 2024 году закон о запрете продажи вейпов и электронных сигарет подписал президент Казахстана. В России Госдума ограничила продажи вейпов и жидкостей для них в 2023 году. Закон, в частности, запретил продавать устройства на ярмарках, выставках, в онлайне и через автоматы, открыто выкладывать и демонстрировать устройства в магазинах.В ноябре 2025 года РБК писало, что Минфин подготовил поправки в уже внесённый в Госдуму законопроект о лицензировании розничной торговли табаком и никотиносодержащей продукцией, которые позволят властям регионов запрещать розничную продажу вейпов на своей территории.Тогда же группа депутатов Госдумы предложила свои поправки в этот законопроект — о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них.Валерия ИльинаПраво18 сентЗапрет вейпов в России: что известно От редакцииТекст обновлён 28 ноября 2025 года.Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов.#новости