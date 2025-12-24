Фото: «Магнит» открыл первый магазин «М.Косметик» после ребрендинга

Ритейлер обновил организацию торгового пространства и цвета.Источник: «Магнит»Первый обновлённый магазин в формате дрогери открылся на Зеленодольской улице в Москве, рассказал ритейлер. Его общая площадь — более 400 м², торговая — 292 м².Ассортимент — почти 12,5 тысячи позиций: косметика, средства для волос, парфюмерия, бытовая химия, товары для детей и другое.Ритейлер обновил цвета торговой точки: фирменный розовый и акцентные синий и голубой для удобства навигации. Стеллажи и открытые витрины — не выше уровня глаз.Источник: Shopper's«Магнит Косметик» анонсировал ребрендинг в ноябре 2025 года. Ритейлер поделил магазины на три кластера: «бьюти» — с фокусом на уход, косметику и парфюмерию, household — с увеличенной долей товаров для дома, а также дрогери, где есть и косметика, и товары для дома.Под вывеской «М.Косметик» будут открывать магазины household и дрогери, а для бьюти-сторов запустят новый бренд — «М.Кос».Источник: «Магнит» #новости #магнит