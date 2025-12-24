Популярное
Таня Боброва
Ритейл

Фото: «Магнит» открыл первый магазин «М.Косметик» после ребрендинга

Ритейлер обновил организацию торгового пространства и цвета.

Источник: «Магнит»
Источник: «Магнит»
  • Первый обновлённый магазин в формате дрогери открылся на Зеленодольской улице в Москве, рассказал ритейлер. Его общая площадь — более 400 м², торговая — 292 м².
  • Ассортимент — почти 12,5 тысячи позиций: косметика, средства для волос, парфюмерия, бытовая химия, товары для детей и другое.
Источник: «Магнит»
Источник: «Магнит»
  • Ритейлер обновил цвета торговой точки: фирменный розовый и акцентные синий и голубой для удобства навигации. Стеллажи и открытые витрины — не выше уровня глаз.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fnewspotreb%2F10306%3Fsingle&postId=2665704" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Shopper's</a>
Источник: Shopper's
  • «Магнит Косметик» анонсировал ребрендинг в ноябре 2025 года. Ритейлер поделил магазины на три кластера: «бьюти» — с фокусом на уход, косметику и парфюмерию, household — с увеличенной долей товаров для дома, а также дрогери, где есть и косметика, и товары для дома.
  • Под вывеской «М.Косметик» будут открывать магазины household и дрогери, а для бьюти-сторов запустят новый бренд — «М.Кос».
Источник: «Магнит» 
Источник: «Магнит» 

