Евгения Евсеева
Ритейл

«Магнит Косметик» проведёт ребрендинг: разделится на «М.Косметик» и «М.Кос»

Первый будет продавать товары для дома и косметику, второй — только косметику и парфюмерию.

Источник: «Магнит»
  • Для этого магазины поделили на три кластера: «бьюти» — с фокусом на уход, косметику и парфюмерию, household — с увеличенной долей товаров для дома, а также дрогери, где есть и косметика, и товары для дома, рассказал «Магнит».
  • Под вывеской «М.Косметик» будут открываться магазины household и дрогери, а для бьюти-сторов запустят новый бренд — «М.Кос».
  • Первый магазин под вывеской «М.Косметик» собираются открыть в конце ноября 2025 года. Флагманский магазин «М.Кос» же откроется 15 ноября в центре Краснодара.
  • До конца 2025 года запустят ещё до семи бьюти-сторов в «ключевых для сети городах». В перспективе их доля может вырасти до 10% от всех точек «Магнита». Доля household — до 20%. Остальные 70% — дрогери.

#новости #магниткосметик

46 комментариев