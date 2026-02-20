Сооснователь британского интернет-магазина Asos Квентин Гриффитс погиб в Таиланде в результате падения с 17 этажа

Ему было 58 лет.Старое фото Гриффитса. Источник фото: Shutterstock О гибели Гриффитса в Паттайе рассказали BBC, The Guardian, американский Forbes, Independent и Reuters со ссылкой на полицию. У него осталось трое детей.Тело нашли 9 февраля 2026 года под окнами отеля, в котором предприниматель жил. Следов насильственной смерти и взлома не обнаружили. Предварительная версия следствия — самоубийство.В 2025 году Гриффитса задержали для допроса. Бывшая жена — гражданка Таиланда — обвинила его в краже £500 тысяч со счетов компании, которой они вместе управляли, и подделке документов для продажи земли и долей в бизнесе без её ведома.Сам он обвинения отрицал, но расследование продолжается. По данным полиции, Гриффитс на момент смерти проходил по двум незакрытым делам. В органах допускают, что разбирательства могли сказаться на его моральном состоянии.Гриффитс основал Asos в 2000 году вместе с Ником Робертсоном, Эндрю Рейганом и Деборой Торп. До 2002 года они использовали полное название As Seen on Screen («как на экране»). Изначально магазин продавал одежду, вдохновлённую гардеробами кино- и телезвёзд.В 2018 году компанию оценивали в $6 млрд. На 2026 год на сайте представлены сотни глобальных брендов, включая люксовые, и собственные линейки Asos. Среди её крупнейших акционеров — владелец датской марки одежды и аксессуаров Bestseller Андерс Хольх Повльсен и владелец британского спортивного ритейлера Frasers Group Майк Эшли.Гриффитс покинул Asos в 2005 году, но сохранил «существенную долю» в бизнесе. В 2007 году уехал в Таиланд. Среди следующих его проектов: интернет-магазин мебели и декора Achica, магазин «вдохновлённой музыкой» одежды EBTM и ещё один одёжный ритейлер Adili. EBTM ликвидировали, а Adili продали всего за £1.#новости