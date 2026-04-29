«Dom Лента» начала тестировать новый формат строительных магазинов — на территории «Гипер Ленты»

Половина ассортимента приходится на растения, средства для ухода за ними и садовую технику.Источник здесь и далее: «Лента»Первый магазин такого формата открылся в Санкт-Петербурге, в посёлке Шушары, сообщила компания.Площадь — 1100 м². В магазине представлено около 6000 наименований товаров для ремонта, обустройства дома и загородного участка.Около 50% ассортимента приходится на комнатные растения, саженцы и рассаду, садовую технику и инструменты, средства ухода за растениями, садовую мебель и другие сопутствующие товары.Основные категории представлены в торговом зале, около 20% — в формате витринных образцов с возможностью последующего заказа.В январе 2026 года «Лента» рассказала о покупке сети строительных гипермаркетов OBI и переименовала её в «Dom Лента».