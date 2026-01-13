«Лента» официально объявила о покупке сети гипермаркетов OBI

Сумма сделки неизвестна.Источник: «Яндекс Карты» Согласно заявлению «Ленты», в неё войдут 25 магазинов общей торговой площадью 263 тысячи м². Покупку уже одобрила ФАС.Немецкая OBI объявила об уходе из России ещё в марте 2022 года. Позже местные магазины возобновили работу на фоне конфликта головной компании с местными менеджерами, но зарубежный владелец вышел из бизнеса.После этого у российского подразделения пять раз сменились собственники. В июне 2025 года владельцем стала «Гермес» — ФАС согласовала увеличение её доли до 90%.Как писал «Коммерсантъ», «Гермес» может быть связана с «Севергрупп» Алексея Мордашова, которая владеет «Лентой». Из-за этого OBI решили переименовать в «Дом Ленты» и развивать под брендом ритейлера, сообщало издание.В октябре 2025-го ООО «Лента», входящее в МКПАО «Лента», стало одним из учредителей ООО «ДомЛента», рассказывал «Интерфакс». Гендиректором стала Светлана Можаева, которая возглавляет основные российские юрлица OBI.В январе 2026 года OBI объявила о смене названия на «Dom Лента».#новости #obi #лента