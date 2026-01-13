Популярное
Евгения Евсеева
Ритейл

«Лента» официально объявила о покупке сети гипермаркетов OBI

Сумма сделки неизвестна.

Источник: «Яндекс Карты» 
Источник: «Яндекс Карты» 
  • Согласно заявлению «Ленты», в неё войдут 25 магазинов общей торговой площадью 263 тысячи м². Покупку уже одобрила ФАС.
  • Немецкая OBI объявила об уходе из России ещё в марте 2022 года. Позже местные магазины возобновили работу на фоне конфликта головной компании с местными менеджерами, но зарубежный владелец вышел из бизнеса.
  • После этого у российского подразделения пять раз сменились собственники. В июне 2025 года владельцем стала «Гермес» — ФАС согласовала увеличение её доли до 90%.
  • Как писал «Коммерсантъ», «Гермес» может быть связана с «Севергрупп» Алексея Мордашова, которая владеет «Лентой». Из-за этого OBI решили переименовать в «Дом Ленты» и развивать под брендом ритейлера, сообщало издание.
  • В октябре 2025-го ООО «Лента», входящее в МКПАО «Лента», стало одним из учредителей ООО «ДомЛента», рассказывал «Интерфакс». Гендиректором стала Светлана Можаева, которая возглавляет основные российские юрлица OBI.
  • В январе 2026 года OBI объявила о смене названия на «Dom Лента».

#новости #obi #лента

