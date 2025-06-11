Новым владельцем гипермаркетов OBI стала компания «Гермес» — ФАС согласовала увеличение её доли до 65%

До этого ей принадлежало 25%. ФАС согласовала увеличение доли ООО «Гермес» в трёх юрлицах сети строительных гипермаркетов OBI — ООО «Сделай своими руками», ООО «ОБИ ФЦ» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад». Сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке торговли строительными материалами, отметили в службе.В апреле 2025 года у трёх из пяти российских юрлиц OBI появился совладелец, отмечало Shopper's: по 25% в ООО «Сделай своими руками», ООО «ОБИ ФЦ» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» получило ООО «Гермес». Это юрлицо зарегистрировано в марте 2025 года в Санкт-Петербурге. Его единственный владелец — Владимир Захватошин, следует из данных «Контур.Фокуса».В OBI говорили, что долю в компании приобрёл «стратегический инвестор». До этого владельцем юрлиц OBI было АО «Аллонж», которое СМИ связывали с холдингом «Синдика». У этой компании осталось по 75% в трёх упомянутых юрлицах, 100% в ООО «ОБИ прямой импорт и поставки» и 58% — в ООО «Сделай своими руками — Казань» (42% — у «ОБИ ФЦ»).По данным Shopper's, долю в OBI купили структуры, связанные с «Севергрупп» Алексея Мордашова. Сделка будет «многоступенчатой». В итоге связанные с «Севергрупп» структуры купят ритейлера полностью, говорили источники.Немецкая сеть строительных магазинов OBI объявила о прекращении работы в России в марте 2022 года. В конце апреля-начале мая того же года сеть возобновила работу на фоне конфликта головной компании с местными топ-менеджерами.После этого у российского бизнеса ритейлера четыре раза сменились собственники: с апреля 2023 года основные юрлица OBI в России принадлежали «Аллонж». У сети в России 26 гипермаркетов в 12 городах, следует из информации на её сайте.#новости #obi