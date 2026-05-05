Умерла соосновательница Gap Дорис Фишер — ей было 94 года

Она была «почётным пожизненным директором» компании. Дорис Фишер — справа. Источник: ReutersОб этом сообщает CNBC. Причина смерти не уточняется, предпринимательнице было 94 года.Дорис родилась в 1931 году, окончила Стэнфордский университет по специальности «экономика», а Gap соосновала вместе со своим мужем Доном в 1969 году — после того, как тот не смог найти себе подходящие джинсы. В совете директоров Дорис оставалась до 2009 года — тогда умер её муж.С момента основания компания выросла до четырёх брендов — Old Navy, Gap, Banana Republic и Athleta. Она управляет примерно 3500 магазинами по всему миру. Годовой объём продаж — около $15 млрд.Кроме бизнеса, Фишер активно занималась благотворительностью и поддержкой искусства. Например, вместе с мужем она собрала одну из крупнейших частных коллекций современного искусства в США.