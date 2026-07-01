Sony прекратит производство физических дисков с играми для PlayStation с 2028 года

С этого года новые релизы будут доступны только в цифровом формате.Источник: Vjeran Pavic / The VergeПроизводство физических дисков для всех новых игр, выходящих на консолях PlayStation, прекратят с января 2028 года, рассказала компания. После этого новые игры будут доступны в PlayStation Store и у розничных продавцов только в цифровом формате.Изменения не повлияют на уже выпущенные игры или те, что выйдут до января 2028 года в формате дисков. Компания объяснила, что предпочтения пользователей меняются — она лишь адаптируется к ним.Как отмечает The Hollywood Reporter, этот шаг знаменует «конец эпохи», поскольку именно PlayStation в своё время способствовала популяризации видеоигр на дисках.Стриминговый сервис Netflix отказался от DVD-проката в 2023 году. Объяснил, что бизнес «продолжает сокращаться», и компании всё труднее предоставлять «высококлассное качество» услуг. В 2020-м Wired писало, что прокат видео на физических носителях принёс компании почти $300 млн в 2019-м в сравнении с $20 млрд, которые обеспечила подписка на стриминг.#новости #sony