«Рынок сейчас чувствует себя достаточно некомфортно»: продавцам одежды придётся поднимать цены после падения рубля

Курс доллара к рублю резко вырос в конце ноября 2024 года.Finn Flare закупал товары на осень и зиму по курсу 88 рублей за доллар, но следующие закупки будут уже по 110 рублей за доллар, рассказали Shopper’s в компании. Договоры привязаны к курсу валют, поэтому по нему пойдут и постоплаты.Директор департамента по закупкам и развитию Fashion в Lamoda Ирина Максимова отмечает, что «весь рынок сейчас чувствует себя достаточно некомфортно». Но обычно в первые дни скачков курса занимает «наблюдательную позицию».Производитель и продавец аксессуаров из кожи Rels уже поднял цены на 5% на неделе с 25 ноября 2024 года. Если курс продолжит расти, компания повысит цены ещё на 5%: доля импорта в себестоимости её товаров составляет 65%. При этом Rels ждала ослабления рубля ещё летом и заложила в бюджет курс 120 рублей за доллар. По её данным, так сделали многие продавцы, но это не значит, что они откажутся от индексации.В Baon не планируют поднимать цены в ближайшее время, стоимость следующих коллекций будет зависеть от валютного курса. Создатель универмагов российских дизайнеров Slava concept Александр Перемятов уверен, что цены на одежду и обувь вырастут в диапазоне 10-15%.Shopper’s указывает, что на росте цен сказываются и другие факторы, в том числе подорожание материалов. Например, ритейлеры рассказывали в ноябре 2024 года о подорожании пуха для верхней одежды, что отразится на цене зимних коллекций. Таможенные пошлины тоже придётся платить по новом курсу.Не все ритейлеры сохранят и скидки на распродаже «Чёрная пятница», отмечает издание: например, будут предлагать 5% вместо 20%. Melon Fashion Group (бренды Zarina, Love Republic, Befree, Sela, Idol), Zolla, «Спортмастера», Lime не ответили на запросы, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет», «Снежная королева», Ushatava отказались от комментариев.#новости
Но ведь... нам ведь плевать на доллар... а как же зарплата в рублях?!.. как же так же???
Тут вредительство какое-то. Выявить ответственных и наказать их!
Я, кроме всего прочего, продаю товар, в котором ни копейки валютной составляющей нет, от слова совсем, но тоже подниму цены со следующего года, т.к. подорожает одежда, поездки в условную Турцию, китаемобили, бензин и продукты 🤷🏻♂️
Правильно, наглые китайцы посмели требовать доллары и юани за свою работу хотя должны работать за рубли.
Вы не понимаете! Бюджет же от этого только выиграл!
Орешником запустить по вредителям
Нужно просто запретить и обязательно создать реестр. Тогда точно все наладится
Передайте продавцам, что потребители тоже чувствуют себя некомфортно, но ни с кого за это денег не попросят.