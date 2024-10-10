Глава проекта по разработке шлема Apple Vision Pro Дэн Риччо уйдёт в отставку — Bloomberg

Проработав в компании 26 лет.Об уходе Риччо сообщили источники Bloomberg. По их словам, на закрытой встрече в Массачусетском технологическом институте (MIT) он сообщил, что хочет «активнее участвовать» в развитии местной инженерной программы — в 2022 году её переименовали в его честь в знак благодарности за поддержку. В частности, он сможет разрабатывать учебные материалы и преподавать.Нести ответственность за отдел Vision Products Group, в котором несколько тысяч инженеров работают над головной гарнитурой и сопутствующими технологиями, будет руководитель разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус.Во время выступления в MIT Риччо признался, что целых пять лет собирался на «пенсию», но решился только сейчас. Его последний рабочий день — 11 октября 2024 года. В Apple от комментариев отказались.Декан MIT и Риччо. Источник фото: Justin KnightИзвестный порой грубоватым стилем общения и спорными решениями, Риччо пришёл в Apple в 1998 году. Он руководил планшетным подразделением, а также проектом по созданию беспилотного автомобиля, который Apple свернула в 2024 году.Помимо этого, был старшим вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Именно под его руководством Apple выпустила наушники Airpods, планшет iPad Pro и первые iPhone с более крупными экранами. В 2021-м он ушёл с поста и возглавил Vision Products Group.Полина ЛааксоТехника4 февр«iPad для лица»: первые впечатления от шлема Apple Vision Pro за $3499 Ими поделились журналисты, которые получили устройство перед стартом продаж в США.#новости #apple #visionpro
"несколько тысяч инженеров"
(поперхнулся)
Реально штоле несколько тысяч инженеров пилят мертворождённый продукт?
Эмэйзинг!
Потому что это блядь не OEM в Китае как у сраного тюменского илона маска
а что удивительного? такова разработка: сделать быстрее, легче, энергоэффективнее, технологичнее, создать масштабируемую платформу, изготовление, серийное производство, написать драйверы, сопряжение с другими системами
в процессе можно зайти в тупик, а можно найти классное решение или технологию, которую можно использовать
это тебе не спиздить опенсорс, приклеить шильдик и запустить новость по федеральным СМИ "наш ответ, не имеющий аналогов"
Так я не понял , шлем то будет?
Тем кто на СВО записался бесплатно выдают
После того как увидел очки от Закерберга.
невоспроизводимый успех телефонов пытаются заменить какой-то туфтой.