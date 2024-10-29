Apple представила Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro

Стоят от $599 и $1399 соответственно. Размер — 12,7 см на 12,7 см. Предзаказ уже открыт. В продажу поступят 8 ноября 2024 года.Оперативная память Mac mini с чипом M4 — от 16 ГБ. Компьютер оснащён 10-ядерным центральным процессором (CPU) и таким же графическим (GPU), а также 16-ядерным нейронным процессором (neural engine).Есть три порта Thunderbolt 4, один HDMI-разъём, два входа USB-C и разъём для наушников.У Mac mini с чипом M4 Pro 12-ядерный центральный процессор, 16-ядерный графический и 16-ядерный нейронный. Оперативная память — 24 ГБ.Помимо HDMI-разъёма, двух портов USB-C и разъёма для наушников, оборудован тремя портами Thunderbolt 5.К блоку Mac mini можно подключить два дисплея с разрешением до 6К и ещё один на 5К. M4 Pro поддерживает до трёх 6К-дисплеев с частотой обновления 60 Гц.Оба устройства поддерживают ИИ-функции Apple Intelligence. Первые уже доступны в ОС Sequoia 15.1 — инструменты для работы с текстом и обновлённая Siri.В декабре 2024 года откроют доступ и к другим инструментам — генератору мультяшных картинок и эмодзи. Тогда же заработает поддержка ChatGPT.«Умный» поиск по файлам28 октября 2024 года Apple также представила моноблок iMac с процессором М4. По словам Apple, он до 2,1 быстрее в задачах, которые требуют высокой производительности, «чем iMac на M1». Диагональ экрана — 24 дюйма.Артур ТомилкоAppleвчераApple представила iMac с процессором M4 Цена — от $1299. #новости #apple
У нас один ответ буржуям!
Или кэш не позволяет взять?
Это потому что ты нищий
а ведь реально, если рассматривать минимальный iMac, или сегодняшний MACmini, то с такой производительностью за такие деньги нет никаких конкурентов
то с такой производительностью за такие деньги нет никаких конкурентовкому реально нужна производительность они берут не маки,
сейчас для производительного софта нужны карты NVidia для GPU ускорения, а на маки их при всем желании не поставить
Ща тебе накинут говна на инженерниках АМД с алишки, с криками "топ за свои деньги!!!"
Я раскусила их план. В эирах вентилятор убрали, а тут хвастаюся мол вон какой вентилятор. Люди понимают что эир без вентилятора будет тормозить. В итоге эпл умудрились втюхать им тот же эир, только без экрана, клавиатуры и батарейки 😸