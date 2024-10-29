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Полина Лааксо
Apple

Apple представила Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro

Стоят от $599 и $1399 соответственно.

  • Размер — 12,7 см на 12,7 см. Предзаказ уже открыт. В продажу поступят 8 ноября 2024 года.
  • Оперативная память Mac mini с чипом M4 — от 16 ГБ. Компьютер оснащён 10-ядерным центральным процессором (CPU) и таким же графическим (GPU), а также 16-ядерным нейронным процессором (neural engine).
  • Есть три порта Thunderbolt 4, один HDMI-разъём, два входа USB-C и разъём для наушников.
Apple представила Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro
  • У Mac mini с чипом M4 Pro 12-ядерный центральный процессор, 16-ядерный графический и 16-ядерный нейронный. Оперативная память — 24 ГБ.
  • Помимо HDMI-разъёма, двух портов USB-C и разъёма для наушников, оборудован тремя портами Thunderbolt 5.
  • К блоку Mac mini можно подключить два дисплея с разрешением до 6К и ещё один на 5К. M4 Pro поддерживает до трёх 6К-дисплеев с частотой обновления 60 Гц.
Apple представила Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro
Apple представила Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro
Apple представила Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro
  • Оба устройства поддерживают ИИ-функции Apple Intelligence. Первые уже доступны в ОС Sequoia 15.1 — инструменты для работы с текстом и обновлённая Siri.
  • В декабре 2024 года откроют доступ и к другим инструментам — генератору мультяшных картинок и эмодзи. Тогда же заработает поддержка ChatGPT.
«Умный» поиск по файлам
«Умный» поиск по файлам
Apple представила Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro
  • 28 октября 2024 года Apple также представила моноблок iMac с процессором М4. По словам Apple, он до 2,1 быстрее в задачах, которые требуют высокой производительности, «чем iMac на M1». Диагональ экрана — 24 дюйма.
Артур Томилко
Apple
Apple представила iMac с процессором M4

Цена — от $1299.

Изображение Apple

#новости #apple

1212
44
87 комментариев
Bitcoin Ganesh

У нас один ответ буржуям!

12
1
1
Ответить
Alchakov Developer

Или кэш не позволяет взять?

1
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Олег Титьков

Это потому что ты нищий

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Дмитрий Зима

а ведь реально, если рассматривать минимальный iMac, или сегодняшний MACmini, то с такой производительностью за такие деньги нет никаких конкурентов

8
2
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t t

то с такой производительностью за такие деньги нет никаких конкурентовкому реально нужна производительность они берут не маки,

сейчас для производительного софта нужны карты NVidia для GPU ускорения, а на маки их при всем желании не поставить

2
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Игорь Сарычев

Ща тебе накинут говна на инженерниках АМД с алишки, с криками "топ за свои деньги!!!"

3
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Запопу Кусь

Я раскусила их план. В эирах вентилятор убрали, а тут хвастаюся мол вон какой вентилятор. Люди понимают что эир без вентилятора будет тормозить. В итоге эпл умудрились втюхать им тот же эир, только без экрана, клавиатуры и батарейки 😸

2
2
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