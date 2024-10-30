Apple представила MacBook Pro с процессорами M4, M4 Pro и Max

В базовой версии теперь 16 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ. Новые MacBook Pro будут поставляться c 14- и 16-дюймовыми дисплеями Liquid Retina XDR с максимальной яркостью 1000 нит. Для обеих моделей доступны версии с чипами M4, M4 Pro или M4 Max. В продажу устройства поступят 8 ноября 2024 года.В базовой версии 14-дюймового MacBook Pro на M4 будет 16 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ. Её цена — $1599 (около 155 тысяч рублей по курсу ЦБ на 30 октября 2024 года).Модели с процессорами M4 Pro и Max получат обновлённые порты Thunderbolt 5 вместо Thunderbolt 4. Стоимость 14-дюймовой версии с М4 Pro начинается от $1999 (около 195 тысяч рублей), 16-дюймовой — от $2499 (около 240 тысяч рублей).Ноутбуки работают на macOS Sequoia 15.1, в которой доступны ИИ-функции. Среди них — обновлённая Siri, Writing Tools для редактирования англоязычного текста и ИИ-сводка уведомлений. По словам Apple, длительность работы новых MacBook Pro от аккумулятора составляет около 24 часов.Кроме того, компания сообщила, что базовые версии MacBook Air на M2 и M3 теперь будут включать 16 ГБ оперативной памяти. При этом цена на устройства не изменится — $999 (около 95 тысяч рублей) и $1099 (около 105 тысяч рублей) соответственно.В начале октября 2024 года Блогер Wylsacom показал распаковку якобы 14-дюймового MacBook Pro с процессором М4. Приведённые им характеристики совпадают с базовой версией устройства, представленной Apple.28 октября 2024 года Apple в рамках «недели анонсов» представила моноблок iMac с процессором М4. Диагональ экрана — 24 дюйма. Цена — от $1299 (около 125 тысяч рублей).29 октября компания показала обновлённый Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro. Компьютер стал меньше по сравнению с предыдущей версией — 12,7 см на 12,7 см. Цена — от $599 (около 58 тысяч рублей).#новости #apple #macbookpro
M1 до сих пор в строю. Продолжаем следить за обновлениями :)
Имею для работы в графическом дизайне Air M1 16 GB. Третий год в связке с монитором полностью хватает для всех задач. Ai и Ps работают идеально с любыми тяжелыми файлами вектора и растра
Прекрасный полет, держит 8 часов
его лет на 10 еще хватит
Спросите у какого-нибудь монтажера, который монтирует 4к prores, что бы он выбрал
Для веб разработки до сих пор использую macbook pro 2015. )
Буду сидеть на нем до последнего - пока не сдохнет 😅
Автор, а где же инфа что за 150 баксов можно НАНОТЕКСТУРЫ к экрану добавить!? Разве это не амейзинг?