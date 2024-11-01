Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Образование
Путешествия
Дизайн
AI
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Apple

Apple договорилась о покупке литовского стартапа Pixelmator — разработчика одноимённого графического редактора

Сумма сделки неизвестна.

  • Проект станет частью Apple. «Существенных» изменений в работе приложений Pixelmator Pro, Pixelmator для iOS и Photomator «пока не предвидится», сообщили в Pixelmator.
  • В Apple подтвердили, что утвердили сделку, но теперь её должен одобрить регулятор. И с последним, по словам The Verge, могут возникнуть проблемы.
  • Да, Microsoft удалось приобрести игровую компанию Activision Blizzard. При этом другие крупные сделки на рынке сорвались именно из-за давления со стороны регуляторов: Nvidia отказалась покупать разработчика микропроцессоров Arm, Adobe свернула покупку Figma, Amazon передумала приобретать производителя роботов-пылесосов iRobot.
Pixelmator Pro
Pixelmator Pro
  • Pixelmator основали в 2007 году братья Сауюлюс и Айдас Дайлиде (Dailide). Компания развивает графические редакторы для MacOS, iPadOS и iOS. Pixelmator Pro для MacOS — «конкурент Photoshop» — стоит $50. Pixelmator для iPhone и iPad — $10.
  • Разработчики редакторов не скрывают, что с первого дня работы «вдохновляются» Apple. Корпорация же показывала интерфейс их сервисов в рекламе своих устройств.
  • TechCrunch думаетт, что Apple встроит возможности Pixelmator в свой фоторедактор. На то же намекает CNBC: Apple в отличие от других корпораций редко покупает крупных игроков — она чаще выбирает небольшие проекты, чьи наработки могут стать основой для её собственных функций.

#новости #apple #pixelmator

99
25 комментариев
Л Г

О, я даже не знал, что она литовская. Зачетный редактор!

8
Ответить
Комментарий года

В эстонии скайп, bolt и transferwise, в латвии микротик, теперь и про литовский стартап новость вижу. Понятно что стартапов было больше. Неплохо для чухонцев, половина которых вымерла/выехала, а остальная половина только и делала что руссофобствовала, вступала в нато и распиливала на металолом советские заводы.
Интересно было бы посмотреть на них в альтернативной реальности где они остались в составе рф. Жили бы счас припеваючи как удмурты, карелы с мокшей/эрзя.

1
1
Ответить
Максим Исаев

У вас сова лопнула, дать глобус поменьше?

9
Ответить
Укладчик стекловаты

Сейчас бы они радовались. Ставка 21, ЦБ рассказывает что банкротство это только на пользу. Глобальные рынки закрыты. Инвестклимат шикарный же. Ляпота.

1
Ответить
unknown

Ой как тебя порвало, мочалка 🤣
Любо-дорого прям посмотреть

1
Ответить
Вадим Вахрамов

Ну да, у удмуртов продукт известен гораздо больше, в каждой стране)) Как вы национальность помножили на продукт, да, глобус бы вам поменьше

Ответить
Aino Ottowitch

у эстонцев венчурных фондов просто дохренища и большинство из западной европы и британии, они вкладываются в местные мелкие стартапы и позволяют им вырасти. они в принципе толковые ребята, ну и плюс у них есть доступ к фондированию. сколько венчурных фондов в москве? 3?

Ответить