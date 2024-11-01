Apple договорилась о покупке литовского стартапа Pixelmator — разработчика одноимённого графического редактора

Сумма сделки неизвестна.Проект станет частью Apple. «Существенных» изменений в работе приложений Pixelmator Pro, Pixelmator для iOS и Photomator «пока не предвидится», сообщили в Pixelmator.В Apple подтвердили, что утвердили сделку, но теперь её должен одобрить регулятор. И с последним, по словам The Verge, могут возникнуть проблемы.Да, Microsoft удалось приобрести игровую компанию Activision Blizzard. При этом другие крупные сделки на рынке сорвались именно из-за давления со стороны регуляторов: Nvidia отказалась покупать разработчика микропроцессоров Arm, Adobe свернула покупку Figma, Amazon передумала приобретать производителя роботов-пылесосов iRobot.Pixelmator ProPixelmator основали в 2007 году братья Сауюлюс и Айдас Дайлиде (Dailide). Компания развивает графические редакторы для MacOS, iPadOS и iOS. Pixelmator Pro для MacOS — «конкурент Photoshop» — стоит $50. Pixelmator для iPhone и iPad — $10.Разработчики редакторов не скрывают, что с первого дня работы «вдохновляются» Apple. Корпорация же показывала интерфейс их сервисов в рекламе своих устройств.TechCrunch думаетт, что Apple встроит возможности Pixelmator в свой фоторедактор. На то же намекает CNBC: Apple в отличие от других корпораций редко покупает крупных игроков — она чаще выбирает небольшие проекты, чьи наработки могут стать основой для её собственных функций.#новости #apple #pixelmator
О, я даже не знал, что она литовская. Зачетный редактор!
В эстонии скайп, bolt и transferwise, в латвии микротик, теперь и про литовский стартап новость вижу. Понятно что стартапов было больше. Неплохо для чухонцев, половина которых вымерла/выехала, а остальная половина только и делала что руссофобствовала, вступала в нато и распиливала на металолом советские заводы.
Интересно было бы посмотреть на них в альтернативной реальности где они остались в составе рф. Жили бы счас припеваючи как удмурты, карелы с мокшей/эрзя.
У вас сова лопнула, дать глобус поменьше?
Сейчас бы они радовались. Ставка 21, ЦБ рассказывает что банкротство это только на пользу. Глобальные рынки закрыты. Инвестклимат шикарный же. Ляпота.
Ой как тебя порвало, мочалка 🤣
Любо-дорого прям посмотреть
Ну да, у удмуртов продукт известен гораздо больше, в каждой стране)) Как вы национальность помножили на продукт, да, глобус бы вам поменьше
у эстонцев венчурных фондов просто дохренища и большинство из западной европы и британии, они вкладываются в местные мелкие стартапы и позволяют им вырасти. они в принципе толковые ребята, ну и плюс у них есть доступ к фондированию. сколько венчурных фондов в москве? 3?