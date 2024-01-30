Сервисы
Евгения Евсеева

В доменной зоне .ru произошёл сбой — у части пользователей перестали открываться сайты Статьи редакции

Причина — в поломке DNSSEC, над исправлением проблем уже работают.

  • Некоторые пользователи жалуются, что у них не открываются сайты, адрес которых заканчивается на .ru. В сервисе «Мониторинг сбоев» от Главного радиочастотного центра растут жалобы на работу сервисов — от «Яндекса» и Ozon до «Ростелекома» и других российских сайтов.
  • При этом проблемы есть не у всех. Rozetked отмечает, что трудности испытывают абоненты «МегаФона», МТС и других провайдеров. У редактора vc.ru сайты работают у провайдера «Дом.ру», при мобильном интернете МТС — не открываются.
  • «Билайн» и «Мегафон» заявили «Коду Дурова», что на своей стороне они проблемы не фиксируют. МТС на запрос о комментарии не ответили. В Tele2 сообщили «РИА Новости», что их сеть работает штатно по всей России.
  • По данным Telegram-канала «Эшер II» Фила Кулина, проблема в работе DNS. Автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев объясняет, что поломка связана с DNSSEC. Это набор расширений протокола DNS, который обеспечивает проверку подлинности сайтов. Об этом также пишут на «Хабре».
  • Координационный центр доменов .ru/.рф сообщил, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, она связана с «глобальной инфраструктурой DNSSEC». Сейчас специалисты работают над её устранением, пишет «Фонтанка» со ссылкой на директора организации.
  • Минцифры также подтвердили, что проблема связана с DNSSEC. Сейчас над проблемой работают, в ближайшее время доступ к сайтам восстановят, пообещало ведомство.

#новости #сбой

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155 комментариев
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 Anton Chetverikov

Чебурнет тестируют?)

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Кочегар Бакланов

Да, после лохотрона видать врубят чебурнет, уже ведь и "письма рабочих" о запрете ютупчика... в общем, все как оно и предполагалось. Банкрот может идти только в ва-банк.

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5 комментариев
Boby Fisher

Я уж было подумал что телефон отъезжает.

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6 комментариев
Илья Попов

Тестируют для чего, могут отключить?

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4 комментария

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евгений

Что есть "чебурнет"?

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Олежка
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LatvianPotato Farmer

Через впн все работает, а впрочем ничего удивительного, до выборов чуть больше месяца осталось, тестируют массовое отключение интернета

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Сергей И

Домашний интернет в порядке. Так что, скорее да, готовятся к выборам в плане нарушения координации каких-либо протестов.

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3 комментария
Andrey Kulakov

Какое-то неправильное отключение интернета)

P.S. у меня большинство .ru сайтов не работает, только VC почему-то пашет 😸

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3 комментария
user0564335

у меня с двух впн (нидерланды и германия) .ru домены также не работали) весь остальной интернет при этом продолжал работать, в т.ч. .рф домены

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Maxim Sergeevich

Випиэн ни при чём. Я не из РФ и проблема с доступом к части ру-сайтов была. Подумал как раз, может не российские айпишки в бане, но потом обозначили причину

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Anti Anti

Щас Леонид Бушуев напишет, почему это хорошо.

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Kiss1nger

Пятнашка рубасов сама себя не заработает. ;D

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1 комментарий
Илья Попов

Он что Маяковский?
Что такое хорошо, что такое плохо.😁

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Премудрый пискарь

Не напишет! У него vc.ru не откроется!

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1 комментарий
Горделивый Сербский Патриот

Щас Anti Anti раскроет Очередной Заговор Властей (tm)

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Отображаемое имя
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Vishna Savadhu

Байден, подлец! Хочет, чтобы мы сидели только на НАТОВСКИХ сайтах выкуси, Байден!!! Мы не меняем суверенитет на твои колбасные обрезки, сволочь пендосская!

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Главный по ВЦ

Помнится когда недавно ТРИ ДНЯ dns-сервена Meta лежали и не работал ни Фейсбук ни Инста ни Вотсап, что то никто ничего подобного не писал, это же другое ага )))

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2 комментария
Артем Якимов

Чебурнет. Самый лучший интернет.

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Илья Попов

В данный момент нахожусь в Грузии и нет никаких проблем.

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noname

Я - в Москве, тоже никаких проблем не наблюдаю.

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4 комментария
Name

а сейчас ещё там?

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Сергей Сергеев

Напоминает шутку про веганов, которые отлично себя чувствуют

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Dmitry Voloshin

Подождите, скоро вы просто хотя бы о "Чебурнете" мечтать будете, как о хорошей альтернативе SMSкам и ИК-порту на телефонах.

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8 комментариев
Главный по ВЦ

Как погодка в Харькове? Теплее чем в Киеве? )

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3 комментария
Dee

Где же ты будешь писать проплаченные коменты когда вц извне перестанет работать?

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Вадим Д.

Тестирование «сбоя» проходит успешно. Команда представлена к наградам.

Но населению расскажут или о сбое всё же, или о коварной атаке аццких хацкеров.

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Горделивый Сербский Патриот

А сбой рептилоиды с Марса осуществляли или с планеты Нибиру? У вас просто такая хорошая теория заговора, грех не развить её чуть подальше :)

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1 комментарий
Артем Шилин

Я думал до 15 марта есть время

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Pavel Chernev

Сюрприза не получилось)

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Maxim Fox

Актуально в интернете прочесть про сбои в интернете.

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Премудрый пискарь

Билайн .ru не открываются!

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Вадим Д.

Туда ему и дорога!

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1 комментарий
неформат

ну да билайн не фиксирует, ибо нахуй не дозвониться не дописаться, да итак понятно было что глобальный финиш

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Антон Веселов

https://vc.ru/u/280393-anton-veselov/1008504-sboi-v-dns-rezolvinge-domenov-ru-zatrudnyayut-dostup-k-rossiyskim-saytam-30-yanvarya-2024-goda

Сбои в DNS-Резолвинге Доменов .ru Затрудняют…
30 января 2024 года, начиная с 18:40 по московскому времени, многие пользователи интернета из…
vc.ru
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Главный по ВЦ

Всего лишь DNS, как недавно у Meta кстати: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_Facebook_(2021)

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NotFop

У меня с тайланда все ОК👌

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jonny1960

Друзья, талоны на интернет выдадут завтра. Не переживайте.

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Денис

Ну посидели бы без интернета час и посидели бы

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Boby Fisher

Ваше предложение плохо построено грамматически, у меня сломался мозг и глаза пока я читал.

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8 комментариев
Егор Мельник

И?

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Невероятный Блондин

А vc.ru почему работает?

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Andrey Kulakov

Иноагенты, видимо!

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1 комментарий
Евгения Евсеева
Автор

это обман зрения

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1 комментарий
Премудрый пискарь

У меня нет! Только через VPN...

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1 комментарий
Алексей Изарипов

Уже починили

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Ale K

Я то думаю почему у меня вц не открывается

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Невероятный Блондин

Ну главное комменты дает писать. 😉

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2 комментария
Вы в федеральном розыске

Кстати, забавно, что самый главный сайт не защищён

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Mnemonikus

А зачем клоунские сайты защищать? )))

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1 комментарий
Maxim Fox

Можно перейти на домен Норвегии, на всякий случай. Мне кажется, хоть стабильнее работать будет по отзывам.
no — национальный домен верхнего уровня для Норвегии.

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2 комментария
Блеск Дубль

На сайтах gov.no постоянно криво косо все работает

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Кристина Михайлова

Как вовремя, а я думаю, в чем дело)

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Алеоп

Санкции епти)

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Богдан Кромберг

Отвалилась во всех отделах amo crm.
Пол дня с перебоями пашет

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Светлана Костянкина

У меня тоже многие сайты не открывается. Сначала думала, проблема с инетом, всё проверила, работает. При загрузке сайта с доменной зоной "ru" пишет, что dns- сервер не обнаружен.

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Блеск Дубль

Заметил что не открывалось приложение МТС на моб инете, переключил на вайвайвай открылось. Ещё заметил что в роутеры домашние стали часто лазать. Пришлось сменить все пароли. Или это паранойя моя

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Вы в федеральном розыске
"Ещё заметил что в роутеры домашние стали часто лазать"

как заметил?

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4 комментария
Михаил Нутрихин

Вы просили ркн очко себе заблочить, вот они и заблочили.

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Boby Fisher

В О_Чке РКН ищут флюгер, уже год.

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Блеск Дубль

Ахаха точно! Уже и забыл)))

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Dmitry Smirnov

Рунет как бы еще колбасит. Видимо не все DNS-кеш обновили

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Eugene

Вижу что починили, но DNS работает так, что это происходит не сразу у всех, в течении двух часов должно заработать у всех.

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Datalook - анализ конкурента

Санкции или тест суверенного интернета

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Dmitry Smirnov

от регионов еще зависит….как-то сегментами накрыло..

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1 комментарий
Kirill Pronichkin

Ит из проблем интернет. Снова пытаются заблочить ютуб

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Max

Verizon ни один ru сайт не открывается.
С тимобил открываются любые ru.

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Георгий Козырев

С ВПН нихрена не грузит, без него работает как часы.
Санкт-Петербург, SkyNet.

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Забыл Эмейлов

Интернет это от лукавого, там одни геи работают, свой сделаем

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Татьяна Каплунова

Слова Ми ло н ова?

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redpanda

Билайн - ни одного сбоя, что с мобильного, что с компа.

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Светлана Костянкина

Ураааа! Всё работает.

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xsignes

Невероятная хуйлоходовочка перед выборами, интересно, к чему бы.

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Werko

Я то думаю, чего у меня приложение боксберри не работает, и сайт у них не открывается. Также сайты некоторые на ru тоже выдают ошибку.

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Vladimir P

Открываются все, у кого cloudflare

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Вы в федеральном розыске

Пользуясь случаем, подскажите VPN в российской зоне, чтобы можно было получить доступ к русскоязычным сайтам, которые запретили доступ не из РФ

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Олег Пендуров

https://t.me/telegavpn_bot

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7 комментариев
Светлана Костянкина

Похоже рано радоваться. Снова ничего не работает😤

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Вы в федеральном розыске

у меня всё работает

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Anton Zimin

У меня и моих знакомых никаких проблем не возникало, в любом случае проблему скоро решат, так что не бунтуйте.

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Александр Боченин

На самом деле, твой довод очень глупый и видимо ты со своими знакомыми ничего из себя не представляешь. Положить зону .ru, это мягко сказать, равносильно измене Родине и еще много уважаемых и правильных людей потеряли или не дополучили деньги, и тебе не следует даже думать о том, кому бунтовать, а кому нет.

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Maxim Fox

@Василий Какаев
@Что-то про деньги
Ну что товарищи, новости читаете? Про запрет торговли на биржах? Об отсутствующем интернете? До хера смогли поторговать или вывести без интернета? Сидят теперь в тряпочку молчат.
Аналитики от слова анал.

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NikeOriginal.Ru

Все жаловались , что такси не могут закзать

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xbevice

Фига, я думал у меня единички сбойнули, а тут вон оно как

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Андрей Б

Не знаю. У моего знакомого отец работает в дата-центре. Его срочно вызвали на совещание, а когда он приехал, то сначала ничего не сказал, а потом говорит, что нам надо срочно собираться и уезжать. Сейчас едем далеко за город. )))

P. S. Сарказм, если что)

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Я сказал свое имя машине

У кого-то где-то когда-то что-то не работает

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Александр Боченин

Виновник кто? РКН со своим РАНР и НСДИ? Положили DNSSEC, а это убытки на миллионы долларов. Правильно будет, если банки, сервисы и все кто понес убытки, потерял деньги и понес издержки предъявят иски виновникам. В масштабах страны, это ужасно. Нельзя доверять интернет чиновникам, они не компетентны, хуже врагов.

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Serge Chigirin

К выборам готовятся

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Аристотель Видный

На мобильном работает, с впн работает, домашний - нет. Странно

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152 комментария
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