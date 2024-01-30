В доменной зоне .ru произошёл сбой — у части пользователей перестали открываться сайты Статьи редакции
Причина — в поломке DNSSEC, над исправлением проблем уже работают.
- Некоторые пользователи жалуются, что у них не открываются сайты, адрес которых заканчивается на .ru. В сервисе «Мониторинг сбоев» от Главного радиочастотного центра растут жалобы на работу сервисов — от «Яндекса» и Ozon до «Ростелекома» и других российских сайтов.
- При этом проблемы есть не у всех. Rozetked отмечает, что трудности испытывают абоненты «МегаФона», МТС и других провайдеров. У редактора vc.ru сайты работают у провайдера «Дом.ру», при мобильном интернете МТС — не открываются.
- «Билайн» и «Мегафон» заявили «Коду Дурова», что на своей стороне они проблемы не фиксируют. МТС на запрос о комментарии не ответили. В Tele2 сообщили «РИА Новости», что их сеть работает штатно по всей России.
- По данным Telegram-канала «Эшер II» Фила Кулина, проблема в работе DNS. Автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев объясняет, что поломка связана с DNSSEC. Это набор расширений протокола DNS, который обеспечивает проверку подлинности сайтов. Об этом также пишут на «Хабре».
- Координационный центр доменов .ru/.рф сообщил, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, она связана с «глобальной инфраструктурой DNSSEC». Сейчас специалисты работают над её устранением, пишет «Фонтанка» со ссылкой на директора организации.
- Минцифры также подтвердили, что проблема связана с DNSSEC. Сейчас над проблемой работают, в ближайшее время доступ к сайтам восстановят, пообещало ведомство.
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Чебурнет тестируют?)
Да, после лохотрона видать врубят чебурнет, уже ведь и "письма рабочих" о запрете ютупчика... в общем, все как оно и предполагалось. Банкрот может идти только в ва-банк.
Я уж было подумал что телефон отъезжает.
Тестируют для чего, могут отключить?
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Что есть "чебурнет"?
Через впн все работает, а впрочем ничего удивительного, до выборов чуть больше месяца осталось, тестируют массовое отключение интернета
Домашний интернет в порядке. Так что, скорее да, готовятся к выборам в плане нарушения координации каких-либо протестов.
Какое-то неправильное отключение интернета)
P.S. у меня большинство .ru сайтов не работает, только VC почему-то пашет 😸
у меня с двух впн (нидерланды и германия) .ru домены также не работали) весь остальной интернет при этом продолжал работать, в т.ч. .рф домены
Випиэн ни при чём. Я не из РФ и проблема с доступом к части ру-сайтов была. Подумал как раз, может не российские айпишки в бане, но потом обозначили причину
Щас Леонид Бушуев напишет, почему это хорошо.
Пятнашка рубасов сама себя не заработает. ;D
Он что Маяковский?
Что такое хорошо, что такое плохо.😁
Не напишет! У него vc.ru не откроется!
Щас Anti Anti раскроет Очередной Заговор Властей (tm)
Байден, подлец! Хочет, чтобы мы сидели только на НАТОВСКИХ сайтах выкуси, Байден!!! Мы не меняем суверенитет на твои колбасные обрезки, сволочь пендосская!
Помнится когда недавно ТРИ ДНЯ dns-сервена Meta лежали и не работал ни Фейсбук ни Инста ни Вотсап, что то никто ничего подобного не писал, это же другое ага )))
Чебурнет. Самый лучший интернет.
В данный момент нахожусь в Грузии и нет никаких проблем.
Я - в Москве, тоже никаких проблем не наблюдаю.
а сейчас ещё там?
Напоминает шутку про веганов, которые отлично себя чувствуют
Подождите, скоро вы просто хотя бы о "Чебурнете" мечтать будете, как о хорошей альтернативе SMSкам и ИК-порту на телефонах.
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Как погодка в Харькове? Теплее чем в Киеве? )
Где же ты будешь писать проплаченные коменты когда вц извне перестанет работать?
Тестирование «сбоя» проходит успешно. Команда представлена к наградам.
Но населению расскажут или о сбое всё же, или о коварной атаке аццких хацкеров.
А сбой рептилоиды с Марса осуществляли или с планеты Нибиру? У вас просто такая хорошая теория заговора, грех не развить её чуть подальше :)
Я думал до 15 марта есть время
Сюрприза не получилось)
Актуально в интернете прочесть про сбои в интернете.
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Билайн .ru не открываются!
Туда ему и дорога!
ну да билайн не фиксирует, ибо нахуй не дозвониться не дописаться, да итак понятно было что глобальный финиш
https://vc.ru/u/280393-anton-veselov/1008504-sboi-v-dns-rezolvinge-domenov-ru-zatrudnyayut-dostup-k-rossiyskim-saytam-30-yanvarya-2024-goda
Всего лишь DNS, как недавно у Meta кстати: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_Facebook_(2021)
У меня с тайланда все ОК👌
Друзья, талоны на интернет выдадут завтра. Не переживайте.
Ну посидели бы без интернета час и посидели бы
Ваше предложение плохо построено грамматически, у меня сломался мозг и глаза пока я читал.
И?
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А vc.ru почему работает?
Иноагенты, видимо!
это обман зрения
У меня нет! Только через VPN...
Уже починили
Я то думаю почему у меня вц не открывается
Ну главное комменты дает писать. 😉
Кстати, забавно, что самый главный сайт не защищён
А зачем клоунские сайты защищать? )))
Можно перейти на домен Норвегии, на всякий случай. Мне кажется, хоть стабильнее работать будет по отзывам.
no — национальный домен верхнего уровня для Норвегии.
На сайтах gov.no постоянно криво косо все работает
Как вовремя, а я думаю, в чем дело)
Санкции епти)
Отвалилась во всех отделах amo crm.
Пол дня с перебоями пашет
У меня тоже многие сайты не открывается. Сначала думала, проблема с инетом, всё проверила, работает. При загрузке сайта с доменной зоной "ru" пишет, что dns- сервер не обнаружен.
Заметил что не открывалось приложение МТС на моб инете, переключил на вайвайвай открылось. Ещё заметил что в роутеры домашние стали часто лазать. Пришлось сменить все пароли. Или это паранойя моя
как заметил?
Вы просили ркн очко себе заблочить, вот они и заблочили.
В О_Чке РКН ищут флюгер, уже год.
Ахаха точно! Уже и забыл)))
Рунет как бы еще колбасит. Видимо не все DNS-кеш обновили
Вижу что починили, но DNS работает так, что это происходит не сразу у всех, в течении двух часов должно заработать у всех.
Санкции или тест суверенного интернета
от регионов еще зависит….как-то сегментами накрыло..
Ит из проблем интернет. Снова пытаются заблочить ютуб
Verizon ни один ru сайт не открывается.
С тимобил открываются любые ru.
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С ВПН нихрена не грузит, без него работает как часы.
Санкт-Петербург, SkyNet.
Интернет это от лукавого, там одни геи работают, свой сделаем
Слова Ми ло н ова?
Билайн - ни одного сбоя, что с мобильного, что с компа.
Ураааа! Всё работает.
Невероятная хуйлоходовочка перед выборами, интересно, к чему бы.
Я то думаю, чего у меня приложение боксберри не работает, и сайт у них не открывается. Также сайты некоторые на ru тоже выдают ошибку.
Открываются все, у кого cloudflare
Пользуясь случаем, подскажите VPN в российской зоне, чтобы можно было получить доступ к русскоязычным сайтам, которые запретили доступ не из РФ
https://t.me/telegavpn_bot
Похоже рано радоваться. Снова ничего не работает😤
у меня всё работает
У меня и моих знакомых никаких проблем не возникало, в любом случае проблему скоро решат, так что не бунтуйте.
На самом деле, твой довод очень глупый и видимо ты со своими знакомыми ничего из себя не представляешь. Положить зону .ru, это мягко сказать, равносильно измене Родине и еще много уважаемых и правильных людей потеряли или не дополучили деньги, и тебе не следует даже думать о том, кому бунтовать, а кому нет.
@Василий Какаев
@Что-то про деньги
Ну что товарищи, новости читаете? Про запрет торговли на биржах? Об отсутствующем интернете? До хера смогли поторговать или вывести без интернета? Сидят теперь в тряпочку молчат.
Аналитики от слова анал.
Все жаловались , что такси не могут закзать
Фига, я думал у меня единички сбойнули, а тут вон оно как
Не знаю. У моего знакомого отец работает в дата-центре. Его срочно вызвали на совещание, а когда он приехал, то сначала ничего не сказал, а потом говорит, что нам надо срочно собираться и уезжать. Сейчас едем далеко за город. )))
P. S. Сарказм, если что)
У кого-то где-то когда-то что-то не работает
Виновник кто? РКН со своим РАНР и НСДИ? Положили DNSSEC, а это убытки на миллионы долларов. Правильно будет, если банки, сервисы и все кто понес убытки, потерял деньги и понес издержки предъявят иски виновникам. В масштабах страны, это ужасно. Нельзя доверять интернет чиновникам, они не компетентны, хуже врагов.
К выборам готовятся
На мобильном работает, с впн работает, домашний - нет. Странно