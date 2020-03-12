Больше не придётся указывать адрес и ФИО получателя.

В закладки

Пользователи мобильного приложения «Почты России» смогут отправлять посылки по номеру телефона, не указывая адреса получателя. Об этом на своей странице в Facebook рассказал дизайн-директор «Почты России» Илья Полянский.

Об обновлении говорится и в новой версии приложения в App Store. В Google Play его ещё нет.

Клиент сможет отправить посылку по номеру телефона, если получатель указал в приложении свой адрес и разрешил приём отправлений. При этом отправитель не узнает фамилии, имени, отчества и домашнего адреса того, кому уходит посылка. Почта укажет индекс и город доставки, а на посылке — ФИО отправителя.

TJ

Посылку можно оплатить онлайн и сдать на почте без очереди, говорится в описании сервиса. Она придёт в отделение по адресу, указанному в профиле получателя. Для получения посылки достаточно будет назвать код из SMS.