Минцифры предложило отложить создание нацрепозитория открытого кода и использовать решение одного из участников рынка Статьи редакции
Деньги для разработки платформы планируют перенаправить на поддержку проектов в сфере открытого ПО.
- Минцифры направило в правительство предложение пересмотреть эксперимент по созданию национального репозитория открытого кода, который планировали запустить до конца апреля 2024 года, рассказали «Ъ» в ведомстве.
- Вместо разработки новой платформы министерство предлагает использовать «один из существующих общедоступных отечественных репозиториев». При положительном решении правительства эксперимент планируют возобновить в ближайшее время.
- Деньги ликвидируемого «Росинфокоминвеста» (1,3 млрд рублей), которые планировалось выделить на разработку репозитория, Минцифры предлагает перенаправить на поддержку проектов в сфере открытого ПО. Обязательным условием для получения финансирования будет размещение исходного кода в российских репозиториях.
- Создать отечественный репозиторий в сентябре 2021 года предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно постановлению правительства, эксперимент должен был продлиться с ноября 2022 года до апреля 2024-го. Но сроки неоднократно сдвигались.
- В марте 2024 года источники «Ведомостей» рассказали, что эксперимент отложен на неопределённый срок из-за отсутствия финансирования. Деньги на разработку национального репозитория так и не выделили.
- При этом в 2022 году в России появились частные платформы для совместной разработки и хостинга кода. Например, «Лукоморье» от «Ростелекома», «Сфера» от T1, GitFlame от «Иннополиса», «Мосхаб» правительства Москвы, GitVerse от «Сбера».
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Где смеяться, дебил?
Видимо, сбер недаром выкатил свой GitVerse.
ГитХаб, ГитЛаб, ЦифрХаб
Мидллаб, рослаб, татлаб
Все что бесплатное и открытое никому похоже не интересно.
Серьезно?
Слова "национальный" и "открытый" не противоречат друг другу?
«один из существующих общедоступных отечественных репозиториев»
Это какой?