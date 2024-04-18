Идея проекта появилась на эмоциях. Полгода назад меня в очередной раз подрезал автомобиль. Первое, что хотелось сделать, — написать всё, что я думаю о водителе.

Вопрос — куда и какой в этом толк. Хотелось, чтобы водитель, который остаётся инкогнито и чувствует себя безнаказанным, получил свою дозу хейта.

Тогда я подумал, что было бы классно создать своеобразный социальный рейтинг, привязанный к номеру автомобиля. Плохо припарковался, подрезал — будь готов увидеть отзывы. Теперь вместо посланий на лобовом стекле, соседу можно «пояснить» за поведение в социальной сети.