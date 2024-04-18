Стартап NomerApp выпустил приложение для «создания социального рейтинга автомобилей» Статьи редакции
По его собственным словам, первоначальные инвестиции в проект составили 5 млн рублей.
- В NomerApp можно создать «профиль» своего транспортного средства, указав номер, или оставить отзыв о «поведении» автомобиля и манере вождения его владельца в комментариях на существующей странице, рассказали в компании.
- Номера можно лайкать, дизлайкать и добавлять в избранное. Зачем кому-то «следить» за чужим номером — не уточняется.
- В NomerApp также есть «пробка-чат» — он создаётся автоматически, когда рядом оказываются как минимум три водителя с аккаунтами в сервисе. В чате можно обсудить обстановку на дороге.
- В компании видят три основных пользовательских сценария. Первый — через сервис можно «связаться» с водителем, который припарковался на чужом месте. «Пробить» владельца через NomerApp нельзя, поэтому тот, кто не пользуется приложением, никогда не узнает о жалобе. Когда такой способ станет эффективным — неясно.
- Второй сценарий — проверка «честной истории» автомобиля при покупке с рук. По словам гендиректора проекта Артёма Васекина, в сервисе можно «создать цепочку фактов о транспортном средстве». Однако официальные данные об инцидентах можно запросить в ГИБДД, Госавтоинспекции или на профильных платформах. Что именно делает информацию в NomerApp «честной» — не говорится.
- Глава стартапа также рассчитывает, что приложение будут использовать для знакомств — «и романтических тоже».
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"обсудить обстановку на дороге в чате"
Пульнуть 5 лямов в продуктовое ничто, это конечно сильно жопа сгорела. И денег много. Ни о чем.
Это они для Сколково сказали, чтобы им столько же выделили
Мэйби-мэйби.
Самое смешное, что такие сервисы уже были и не снискали славы и популярности. Проще через глаз бога пробить номер и позвонить обидчику сразу на сотовый. А, он же навалять может в ответ, а тут обосрал в приле и никакой ответственности.
Да чинушам похер на пользу. Прототип есть - держи грант, из него 80% отдай назад за ненужные сервисы. Оборот.
Ого, статья о российском стартапе, да еще про номера авто. Сейчас не 2010-й год, пацаны?
Работал backend разработчиком в том проекте, именно 14 лет назад ) он тогда взлетел до 1.5 млн пользователей из которых где-то 300К было фейковых аккаунтов - руководство его тащило с хорошими инвестициями, более того 2 крупных инвестора сменились, приложение функционировало нормально - даже подарки друг-другу дарили и какую-то копейку зарабатывали, после нескольких итераций - проект закрыли за убыточностью, так что закрывайтесь ) не тратьте 100 млн ₽, чтобы выяснить.
получил свою дозу хейта
соседу можно «пояснить» за поведение
Вот из-за таких, как Артём Васекин, интернет и превратился в выгребную яму.
Какое-то ненужное никому говно.
"Зачем кому-то «следить» за чужим номером — не уточняется" вот вообще не понятно для чего и зачем? Да и пробка чат так себе идея. А чтобы подрезавший получил свою дозу хейта лучше с регистратора видео отправить в гаи и если он нарушил пдд он получит административный штраф. В этом больше пользы будет, чем хейт.
Охуенная идея.
Вместо того, чтобы следить за дорогой, водятлы будут перекидывать в чатике друг другу мемчики.
А потом ещё и штрафы получат с камер
Обычно внутри автомобиля сидит существо (некоторые называют его человеком), которое и определяет стиль езды автомобиля. И пока существа за рулем могут меняться, такой рейтинг не имеет смысла.
Сегодня условный Михалков объезжает пробку по тротуару, завтра на той же машине его жена пропускает колонну старушек на пешеходнике.
Для беспилотных авто идея отличная.
В NomerApp также есть «пробка-чат»
-Стоите?
-Стою
-И я стою
Збс поговорили
О, это из копилки нереализованных идей. Но я хотел с автоматическим распознаванием номеров через камеру установленного как дашкам телефона, и распознаванием голосовой ругани/похвалы.
VC скурвился и не дает редактировать комментарии без подписки, поэтому вот последняя редакция:
О, это из копилки моих нереализованных идей. Но я хотел с автоматическим распознаванием номеров через камеру установленного как дашкам телефона, и распознаванием голосовой ругани/похвалы.
А еще чтоб в пробках голосовой чатик включался по аналогии с рациями дальнобойщиков. Jamhouse:)
И чтобы человека в реальном времени уведомляли об отзывах на него и давали возможность ответить - извиниться, например. Позитивчик, короче.
Все скатится к бросанию зуями друг в друга и рекламой проституток с бадами.
Глава стартапа также рассчитывает, что приложение будут использовать для знакомств — «и романтических тоже».
Хм... А это идея.
А добавят возможность отправки в нужные структуры, если сфоткал за неправильную парковку, например? Тогда нашим понравится
Так не работает, только официальные средства фиксации.
В NomerApp также есть «пробка-чат» — он создаётся автоматически, когда рядом оказываются как минимум три водителя с аккаунтами в сервисе. В чате можно обсудить обстановку на дороге.-странновато,но прикольно,едешь себе и у тебя создается чат с незнакомыми людьми
Социальный рейтинг? Это как в Китае получается, только для машин. А вообще какое-то странное приложение
Да нормальное приложение. Девки смогут сразу писать парням на нормальных тачилах и не тратить время на нищебродов
*Сарказм*
Стартап для потенциальных отчимов получается
5ая попытка за последние годы. Даже мэрия Москвы в это пробовала. Без мощного маркетинга не поднять, никому это не надо
Заводы стоят, одни приложения с социальным рейтингом в стране!
GetContact для авто. Выпиливание себя из их БД будет платным. Вот и вся бизнес идея.
По-моему, идея крутая. Неплохой стартап
"Плохо припарковался, подрезал — будь готов увидеть отзывы. Теперь вместо посланий на лобовом стекле, соседу можно «пояснить» за поведение в социальной сети.
Артём Васекин.
Артём, а вы не задумывались начать работать, например? А не в игрушки играть: "..соседу можно «пояснить» за поведение в социальной сети".
Господа, вы когда уже повзрослеете???
Ммм х е а
И так все яндекс карты в отзывах и снова негатив
Ну тут главная ошибка, которую совершают многие стартаперы, а именно - отсутствие продукта. База добровольно добавленных номеров будет настолько мелкая, что это будет как пустой пустой форум или пустой сайт знакомств.
Можно насильно туда добавлять номера автомобилей (это же не персональные данные) и тогда уже будет повеселее. Но владельцы будут постоянно ныть, что под их номером накакали. Веб 2.0 сам по себе геморрой, а тут ещё и тема щепетильная, поэтому юзеры будут и в полицию заявления писать.
И как всё это рекламировать тоже не понятно. 💁♀️