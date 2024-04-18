Сервисы
Полина Лааксо

Интернет-провайдеры в Кыргызстане начали ограничивать доступ к TikTok Статьи редакции

Заблокировать его просили местные ведомства.

  • Некоторые пользователи в Кыргызстане сообщили, что приложение зависает при запуске, передало местное издание 24.kg. Доступ не ограничен только у части провайдеров.
  • Письмо с просьбой о блокировке направила Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Минцифры Кыргызстана. Она получила обращение от Госкомитета нацбезопасности. Тот отмечал: в местном сегменте TikTok «отсутствует системный подход к цензуре контента». Это создаёт угрозу «здоровью детей, их интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и противоречит закону.
  • В августе 2023 года заблокировать в стране TikTok призывал и Минкульт. В ответ на участившиеся жалобы от неправительственных организаций он «провёл мониторинг контента» и установил, что платформа не закрывает детям доступ к потенциально опасной информации.

Соцсеть погружает пользователя в виртуальный мир коротких клипов, после их просмотра подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни. Кроме того, детская психика еще неустойчива, она только формируется, и подобный контент, вызывая зависимость, негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения.

Министерство культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызстана
  • Местные пользователи уже тогда говорили, что блокировка TikTok бьёт по малому и среднему бизнесу и противоречит принципам свободы слова и информации.
Источник фото: Pew Research Center
  • TikTok официально запретил загружать новые видео пользователям из России и перестал показывать ролики из-за рубежа в марте 2022 года. Причиной стал российский закон об ответственности за «фейки». К концу того же года компания также сократила большую часть сотрудников в стране.
  • Российские провайдеры никаких ограничений не вводили. Но 16 апреля 2024 года Роскомнадзор рассказал, что проверит запрос от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Та просила рассмотреть возможность заблокировать сервис, который сам ограничил работу в России, и помочь российским платформам нарастить аудиторию.

#новости #tiktok #кыргызстан

393 показа
457 открытий
0
19 комментариев
Написать комментарий...
 Невероятный Блондин

Правильно.
Предлагаю вместо тик-тока покупать журнал «Корея».
Там то же самое.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Похоже, там просто о нём только что узнали и "от греха" решили прикрыть.
Много ли провайдеров в Кыргызстане, любопытно просто. Ага, 75, не так и мало, даже на удивление немало.

Ответить
Развернуть ветку
Дима Анонимный

Магистральных поди 1-2

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Анюков

Испугались "нового"

Ответить
Развернуть ветку
Галина Захарова

Тот отмечал: в местном сегменте TikTok «отсутствует системный подход к цензуре контента». Это создаёт угрозу «здоровью детей, их интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и противоречит закону.- родители должны следить чем пользуется и что смотрит их ребенок

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Анюков

Бред полный, конечно. Цензура много где отсутствует, все блокировать?

Ответить
Развернуть ветку
Nikolai Erovenko

да как только видишь закон "ради здоровья детей" делают что-то сразу на все возраста - можно сразу считать что просто нашли повод, с реальным здоровьем это никак не связано

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Старпёры 30+ запрещают тикток из-за зависти к молодёжи 💁‍♀️
Тикток ❤🤗👍

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Мужика тебе надобно, ох надобно.
Кажется с IQ не более 75 будет достаточно, чтобы не выделялся и не скучал, а был на уровне.

Ответить
Развернуть ветку
redpanda

Зачем мужик, если есть тик ток? Я не вижу принципиальной разницы, хоть не пользуюсь ни тем, ни другим.

Ответить
Развернуть ветку
Дарко

Базар, тикток даже постабильнее будет и всегда рядом

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Видно сразу - человек знающий.
Я правильно понимаю, что вам это помогло?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Парочку анекдотов вам от Садыра Жапарова. https://www.youtube.com/watch?v=b0oxmasNiBo

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый
Ответить
Развернуть ветку
R2-D2

Как указано что отсутствует системный подход к цензуре контента. Это создаёт угрозу «здоровью детей, их интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и противоречит закону. Однозначно. Вообще давно бы пора пересмотреть отношение к этому ресурсу.

Ответить
Развернуть ветку
Крутой Физрук

Запопы Кусь на них нет, она была им объяснила сколько нужно смотреть тиктока в день

Ответить
Развернуть ветку
Владимир К

А ВПН поможет это избежать?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир К

Как быстро это сделают и в России?(

Ответить
Развернуть ветку
Denis Azarenko

Китайский тикток научит коммунизму

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
16 комментариев
Раскрывать всегда