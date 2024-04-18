Интернет-провайдеры в Кыргызстане начали ограничивать доступ к TikTok Статьи редакции
Заблокировать его просили местные ведомства.
- Некоторые пользователи в Кыргызстане сообщили, что приложение зависает при запуске, передало местное издание 24.kg. Доступ не ограничен только у части провайдеров.
- Письмо с просьбой о блокировке направила Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Минцифры Кыргызстана. Она получила обращение от Госкомитета нацбезопасности. Тот отмечал: в местном сегменте TikTok «отсутствует системный подход к цензуре контента». Это создаёт угрозу «здоровью детей, их интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и противоречит закону.
- В августе 2023 года заблокировать в стране TikTok призывал и Минкульт. В ответ на участившиеся жалобы от неправительственных организаций он «провёл мониторинг контента» и установил, что платформа не закрывает детям доступ к потенциально опасной информации.
- Местные пользователи уже тогда говорили, что блокировка TikTok бьёт по малому и среднему бизнесу и противоречит принципам свободы слова и информации.
- TikTok официально запретил загружать новые видео пользователям из России и перестал показывать ролики из-за рубежа в марте 2022 года. Причиной стал российский закон об ответственности за «фейки». К концу того же года компания также сократила большую часть сотрудников в стране.
- Российские провайдеры никаких ограничений не вводили. Но 16 апреля 2024 года Роскомнадзор рассказал, что проверит запрос от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Та просила рассмотреть возможность заблокировать сервис, который сам ограничил работу в России, и помочь российским платформам нарастить аудиторию.
393 показа
457 открытий
Правильно.
Предлагаю вместо тик-тока покупать журнал «Корея».
Там то же самое.
Похоже, там просто о нём только что узнали и "от греха" решили прикрыть.
Много ли провайдеров в Кыргызстане, любопытно просто. Ага, 75, не так и мало, даже на удивление немало.
Магистральных поди 1-2
Испугались "нового"
Тот отмечал: в местном сегменте TikTok «отсутствует системный подход к цензуре контента». Это создаёт угрозу «здоровью детей, их интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и противоречит закону.- родители должны следить чем пользуется и что смотрит их ребенок
Бред полный, конечно. Цензура много где отсутствует, все блокировать?
да как только видишь закон "ради здоровья детей" делают что-то сразу на все возраста - можно сразу считать что просто нашли повод, с реальным здоровьем это никак не связано
Старпёры 30+ запрещают тикток из-за зависти к молодёжи 💁♀️
Тикток ❤🤗👍
Мужика тебе надобно, ох надобно.
Кажется с IQ не более 75 будет достаточно, чтобы не выделялся и не скучал, а был на уровне.
Зачем мужик, если есть тик ток? Я не вижу принципиальной разницы, хоть не пользуюсь ни тем, ни другим.
Базар, тикток даже постабильнее будет и всегда рядом
Видно сразу - человек знающий.
Я правильно понимаю, что вам это помогло?
Парочку анекдотов вам от Садыра Жапарова. https://www.youtube.com/watch?v=b0oxmasNiBo
Как указано что отсутствует системный подход к цензуре контента. Это создаёт угрозу «здоровью детей, их интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и противоречит закону. Однозначно. Вообще давно бы пора пересмотреть отношение к этому ресурсу.
Запопы Кусь на них нет, она была им объяснила сколько нужно смотреть тиктока в день
А ВПН поможет это избежать?
Как быстро это сделают и в России?(
Китайский тикток научит коммунизму