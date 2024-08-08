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Евгения Евсеева
Сервисы

Сбой у YouTube: пользователи снова массово жалуются на недоступность сервиса, сайт не открывается с домашнего интернета

У мобильных операторов сайт может открываться.

Сбой у YouTube: пользователи снова массово жалуются на недоступность сервиса, сайт не открывается с домашнего интернета
  • По данным на downdetector.su и «Детектор сбоев», проблемы начались с 9:00 мск. Не открываются как десктопная версия сайта, так и мобильная, не работает и приложение.
  • Страница сайта либо не прогружается целиком, либо доступна частично — но ввести что-то в поисковую строку, например, нельзя.
  • У редакторов vc.ru сервис не работает у домашних провайдеров «Ростелеком», «Енева» и «Дом.ру». На мобильном интернете от «билайна» и МТС открываются и сайт, и приложение. 7 августа 2024 года видео загружались полностью или частично. У редактора DTF, наоборот, YouTube недоступен и у МТС.
У вас работает YouTube?
Не загружается и через домашний интернет, и через мобильный.
Не загружается через домашний, работает на мобильном.
Работает на домашнем, не загружается на мобильном.
Работает везде.
Я не в России или хочу узнать результаты.
Нет голосовАнонимный
  • 25 июля 2024 года глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube может снизиться до 70%. Тогда пользователи начали массово сообщать о проблемах.
  • В Роскомнадзоре (РКН) 26 июля заявили, что снижение качества работы сервиса связано с «политикой» Google, которая «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры в российских сетях связи».
  • Google опровергла предположения о проблемах на своей стороне. Российские операторы не раскрывали клиентам причины сбоев. В провайдере «Дом.ру» объясняли неполадки «регулированием со стороны РКН».
Полина Лааксо
Сервисы
Замедление YouTube — кто и почему ограничивает загрузку видео в России

О блокировке видеохостинга говорят с 2022 года, но пока этого не произошло.

Источник фото: Wired

#новости #youtube

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117 комментариев
Вадим Д.

Это не сбой. И не у ютуба.

64
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Joe McEachern

это тысячелистник

1
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Наталья Полякова

Сбой у ютуб? Кто за статью заплатил? Это блокировка со стороны наших. С впн все прекрасно работает.

57
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Париж

Да никто не платил, просто пока еще не разобрались и не делают громких заявлений

1
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Андрей Комягин

все предсказуемо. любое действие вызывает ответное...

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TVRU

Это не сбой. Это хлопок

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xsignes

Вообще не использую здесь ненормативную лексику. Но охуеваю какие твари, других слов просто нет

50
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