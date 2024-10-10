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Евгения Евсеева
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Разработчик ОС «Аврора» анонсировал её адаптацию под автомобили, телевизоры и другие устройства

Компания хочет создавать основу, которую вместе с партнёрами можно будет модифицировать под любую нишу.

  • Принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) анонсировала программу «Аврора+», пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора фирмы Павла Эйгеса. Она «в ближайшие пару лет» позволит развернуть ОС «Аврора» на любых устройствах, в том числе на автомобилях, телевизорах и роутерах.
  • «Аврора+» — это «следующая парадигма», когда компания «не просто портирует ОС», а передаёт её на доработку самим разработчикам, объяснил Эйгес изданию.

Подход «Аврора+» заключается в том, что мы делаем отдельные ветки операционной системы и совместно с технологическими партнёрами модифицируем ядро, графические компоненты, приложения, системные сервисы, API, всё, что нужно, чтобы заточить «Аврору» и наши готовые технологии под ту или иную нишу.

И такая ветка становится самостоятельной, но при этом очень важно, что безопасность, технологии и инструменты разработки остаются едиными.

Роман Аляутдин, директор по разработке ОМП
  • Аляутдин отмечает, что в компании уже «видят интерес» к «Авроре». «Современный автомобиль — это “мобильник на колесах”, потому что он постоянно подключён к сети, делится информацией с инфраструктурой города и заправок. Поэтому иметь отечественные ОС в автомобилях — это наша большая миссия», — говорит он.
  • Создание версий ОС под большее количество устройств увеличит аудиторию «Авроры», говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Новый подход похож на Google с Android — когда компания пишет основной код, а разработчики могут его дорабатывать под конкретное устройство.
Полина Лааксо
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Разработчик российской мобильной ОС «Аврора» анонсировал выход её «гибридной» версии в 2025 году

К мобильному устройству под управлением «Авроры» нужно будет подключить монитор, клавиатуру и мышь.

Источник фото: «Известия»

#новости #аврора

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33
33
33 комментария
Дмитрий

При всем обоснованном хейте в адрес Авроры, про ГЛОНАСС тоже много херни писали, в итоге работает без каких-либо проблем

6
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Griby Lenina

Как им пользоваться? А то бывает езжу по областям, где глушат GPS, навигатор чудит. Можно ведь пользоваться ГЛОНАСС, там где глушится GPS?

5
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Руслан Астафьев

и про ГЛОНАСС и про Аврору глупо хейтить)
потому что ГЛОНАСС совместим и взаимозаменяем с GPS полностью, фактически его близнец. или у кого то хейт на русское и нацеловывание американского? ну это клиника...

а Аврора это же оболочка Линукса, как и Андроид или Хармони (Хуавей) совместимая с андроид приложениями. и снова - американсский Андроид люблю, а русскую (хотя в общем то финскую) Аврору нет?) снова клиника)

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Vlad

Главное чтобы не стельнула

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Valeriy

Аврора - это форк провальной системы Сэлфиш. Из русского там только иконки. Так что, скорее всего, Аврора присоединится к другим провальным российским ИТ-проектам типа Росграма и Рутуба.

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Darth Swordman

- В России пользуются Android. Комментаторы: ой, да сами ничего не могут придумать!
- В России создают и развивают собственную ОС. Комментаторы: ой, да кому она нужна!
*гифка с Лавровым*

2
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Иван Иванов

да вообще пздц. если бы вместо русофобии наши люди поддержали бы отечественный болгенос, то не майкрософт бы нам софт отключал, а мы бы пиндосам как все отключили!

1
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