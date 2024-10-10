Разработчик ОС «Аврора» анонсировал её адаптацию под автомобили, телевизоры и другие устройства

Подход «Аврора+» заключается в том, что мы делаем отдельные ветки операционной системы и совместно с технологическими партнёрами модифицируем ядро, графические компоненты, приложения, системные сервисы, API, всё, что нужно, чтобы заточить «Аврору» и наши готовые технологии под ту или иную нишу.
И такая ветка становится самостоятельной, но при этом очень важно, что безопасность, технологии и инструменты разработки остаются едиными.
При всем обоснованном хейте в адрес Авроры, про ГЛОНАСС тоже много херни писали, в итоге работает без каких-либо проблем
Как им пользоваться? А то бывает езжу по областям, где глушат GPS, навигатор чудит. Можно ведь пользоваться ГЛОНАСС, там где глушится GPS?
и про ГЛОНАСС и про Аврору глупо хейтить)
потому что ГЛОНАСС совместим и взаимозаменяем с GPS полностью, фактически его близнец. или у кого то хейт на русское и нацеловывание американского? ну это клиника...
а Аврора это же оболочка Линукса, как и Андроид или Хармони (Хуавей) совместимая с андроид приложениями. и снова - американсский Андроид люблю, а русскую (хотя в общем то финскую) Аврору нет?) снова клиника)
Главное чтобы не стельнула
Аврора - это форк провальной системы Сэлфиш. Из русского там только иконки. Так что, скорее всего, Аврора присоединится к другим провальным российским ИТ-проектам типа Росграма и Рутуба.
- В России пользуются Android. Комментаторы: ой, да сами ничего не могут придумать!
- В России создают и развивают собственную ОС. Комментаторы: ой, да кому она нужна!
*гифка с Лавровым*
да вообще пздц. если бы вместо русофобии наши люди поддержали бы отечественный болгенос, то не майкрософт бы нам софт отключал, а мы бы пиндосам как все отключили!