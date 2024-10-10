Разработчик ОС «Аврора» анонсировал её адаптацию под автомобили, телевизоры и другие устройства

Подход «Аврора+» заключается в том, что мы делаем отдельные ветки операционной системы и совместно с технологическими партнёрами модифицируем ядро, графические компоненты, приложения, системные сервисы, API, всё, что нужно, чтобы заточить «Аврору» и наши готовые технологии под ту или иную нишу.

И такая ветка становится самостоятельной, но при этом очень важно, что безопасность, технологии и инструменты разработки остаются едиными.