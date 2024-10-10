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Полина Лааксо
Сервисы

Злоумышленники взломали сайт Internet Archive — владельца онлайн-архива веб-страниц Wayback Machine

Украденная база данных состоит из 31 млн уникальных записей.

  • На момент публикации сайт компании archive.org не работает. До этого на нём появилось сообщение от хакеров: «Вас никогда не посещала мысль, что Internet Archive держится на костылях и постоянно находится на грани взлома? Именно к этому всё и пришло. Встретимся на HIBP».
  • HIBP, он же Have I Been Pwned, — онлайн-сервис австралийского специалиста по интернет-безопасности Троя Ханта. Через него можно проверить, скомпрометирован ли электронный адрес.
  • По данным Bleeping Computer, хакеры часто делятся данными с сервисом. Хант рассказал, что базу Internet Archive весом 6,4 ГБ получил 30 сентября 2024 года. В ней: email-адреса, никнеймы, сведения о дате изменения паролей, хешированные с помощью алгоритма bcrypt пароли и другие внутренние данные сервиса. Последние записи датированы 28 сентября.
  • Хант связался с несколькими пострадавшими. Среди них был исследователь в сфере кибербезопасности Скотт Хельме. Тот проверил, что его хешированный пароль из украденной базы совпадает с данными в его менеджере паролей. Дата смены пароля тоже совпала. Как именно взломали базу и украли ли другую информацию — неизвестно.
  • Пользователи Reddit разошлись во мнениях о том, следует ли переживать. Одни утверждают, что зайти на сайт, используя хешированный пароль, не получится, а расшифровать его сложно.
  • Другие — что стоит насторожиться: если у человека один пароль для множества сервисов, да ещё и примитивный, разгадав его, злоумышленники получат доступ к целому ряду аккаунтов. Есть также вероятность, что пароль не придётся разгадывать: он мог быть раскрыт в других взломах — в виде текста.
Брюстер Кейл. Источник фото: AP
Брюстер Кейл. Источник фото: AP
  • Internet Archive — некоммерческая организация, основанная в 1996 году программистом Брюстером Кейлом. Она управляет архивом веб-страниц Wayback Machine. С ним в сентябре 2024 года начала сотрудничать Google.
Полина Лааксо
Сервисы
Заархивировать интернет, чтобы помочь студентам, журналистам и исследователям: зачем создавался сервис Wayback Machine

В 1996 году программист Брюстер Кейл придумал сервис, чтобы сохранять веб-страницы. Он не принёс ни цента, но хранит в себе около 700 млрд сайтов, книг, игр и фильмов. Откуда идея и с какими проблемами Кейл столкнулся — в пересказе TechRadar.

Брюстер Кейл / <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fbusiness%2Ftechnology%2Fa-worldwide-effort-to-stop-the-web-losing-its-memory-1.2877963&amp;psig=AOvVaw15PbX9_Z7Kgzk5nYbge_37&amp;ust=1640357243165000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;ved=0CAwQjhxqFwoTCODuioyV-vQCFQAAAAAdAAAAABAK" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">The Irish Times</a>

#новости

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11
18
18 комментариев
xsignes

Зачем кому-то ломать веб-архив, в чем профит?

4
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Artur Shaikhutdinov

Хэши паролей пользователей самого веб-архива, а не паролей на "заархивированных" сайтах. А база сайтов в себе профита не несёт, да.

3
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Sasha Step

Скорее всего это тестовое задание для кого-то. HIBP давно используется хакерами как третейский судья.
К примеру вы хакер с хорошим ресурсом (сетки зараженных компов). Группа хакеров хочет ломануть что то серьёзное но своих ресурсов (сетки) не хватает. Они ищут коллег с сетками, но как проверить что коллега чего то стоит на само деле? В этом случае предлагают сломать что то достаточно сложное но безопасное. Ты ломаешь скидываешь лом на HIBP, те подтверждают. И все ты в команде.

2
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sunblade

Да нет там профита, просто они хотели показать, что администраторы ресурса - ламеры.

1
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Грек

В базе данных, которую можно использовать//продать

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Игорь Киселёв

ловить некоторых за переписывание новостей к примеру

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Иван Дэвидсон

А зачем там вообще иметь учетку?

3
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