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Артур Томилко
Сервисы

VK запустила сервис поиска заказов для дизайнеров «Студия Простора»

Он работает как приложение внутри соцсети.

  • «Студия Простора» создана на базе «открытой креативной» платформы «Простор», на которой проводят лекции, мастер-классы и другие образовательные мероприятия, посвящённые созданию и монетизации контента, рассказали в компании.
  • Сервис позволяет компаниям размещать заказы, а дизайнерам — предлагать свои услуги. Он доступен бесплатно.
  • Дизайнеры могут просматривать список заказов в каталоге и откликаться на один или несколько вариантов. Есть встроенный конструктор, чтобы добавить портфолио.
  • В сервисе предусмотрены фильтры, рейтинг и отзывы, по которым заказчики могут самостоятельно искать исполнителя. Также можно подписаться на понравившихся дизайнеров.

#новости #vk

44
11
28 комментариев
Герцогиня Фифи

Студия Простата

6
1
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Transgenderorist

И логотип им бы еще такой, как мужские руки раздвигают тот самый простор

4
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Zloy Marketolog

Нормальная тема, но им самим стоило бы заказать услуги дизайнера)
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.
И тут я вдруг вспомнил, что у них же этот в штате 🤣

7
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Пролетая над ведром картошки.

Этот еще будет оценивать, достоин ли ты получить заказ. Как с блогерами. Нормально так белоруссы его высмеяли.

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Артур Мороз

Ну вообще интересно, а то раньше сидел на кворк, тяжко было найти нормального исполнителя. А аналогов особо не было, обычно надо заявку оставлять, чтобы тебе открылись исполнители. А тут даже выглядит удобно.

5
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Sasha Step

Аналогов кворку? Та фриланс бирж больше чем новостных сайтов

1
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Hello. Im Vlad.

Там проблема не с нормальными исполнителями ( хотя соглашусь отчасти и с ними тоже ), а в классическом сценарии запроса «хочу Артемия Лебедева за пачку риса».

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