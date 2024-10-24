VK запустила сервис поиска заказов для дизайнеров «Студия Простора»

Он работает как приложение внутри соцсети. «Студия Простора» создана на базе «открытой креативной» платформы «Простор», на которой проводят лекции, мастер-классы и другие образовательные мероприятия, посвящённые созданию и монетизации контента, рассказали в компании.Сервис позволяет компаниям размещать заказы, а дизайнерам — предлагать свои услуги. Он доступен бесплатно.Дизайнеры могут просматривать список заказов в каталоге и откликаться на один или несколько вариантов. Есть встроенный конструктор, чтобы добавить портфолио.В сервисе предусмотрены фильтры, рейтинг и отзывы, по которым заказчики могут самостоятельно искать исполнителя. Также можно подписаться на понравившихся дизайнеров.#новости #vk
Студия Простата
И логотип им бы еще такой, как мужские руки раздвигают тот самый простор
Нормальная тема, но им самим стоило бы заказать услуги дизайнера)
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И тут я вдруг вспомнил, что у них же этот в штате 🤣
Этот еще будет оценивать, достоин ли ты получить заказ. Как с блогерами. Нормально так белоруссы его высмеяли.
Ну вообще интересно, а то раньше сидел на кворк, тяжко было найти нормального исполнителя. А аналогов особо не было, обычно надо заявку оставлять, чтобы тебе открылись исполнители. А тут даже выглядит удобно.
Аналогов кворку? Та фриланс бирж больше чем новостных сайтов
Там проблема не с нормальными исполнителями ( хотя соглашусь отчасти и с ними тоже ), а в классическом сценарии запроса «хочу Артемия Лебедева за пачку риса».