«Т-Банк» запустил систему управления расходами по бизнес-картам

Она автоматически собирает информацию о тратах сотрудников и формирует отчётность. С помощью системы предприниматели и компаниям могут контролировать выпуск корпоративных карт, сбор закрывающих документов и чеков к покупкам, рассказали в «Т-Банке».Руководитель через личный кабинет «Т-Бизнеса» может заказать любое количество бизнес-карт для сотрудников, установить лимиты по размеру трат, а также выбрать категории покупок, которые можно оплачивать. Все данные по счёту видит только директор компании и те, кому он даст доступ.Для сотрудников разработали отдельный личный кабинет в «Т-Бизнесе». В нём видны лимиты по карте, доступные категории для покупок, остаток и чеки по операциям. Для 35% транзакций по бизнес-картам чеки автоматически подгружаются из ФНС. К другим покупкам чеки можно добавлять с помощью функции сканирования QR-кода — через камеру или из галереи смартфона.Система позволяет оптимизировать процесс создания финансовых отчётов, отмечают в «Т-Банке». Информацию можно автоматически загружать через OpenAPI в «1С». Бухгалтеру нужно только соотнести электронный чек с конкретной транзакцией.Изображение «Т-Банка» #новости #тбанк
Хейтеры и сектанты, ваш выход!