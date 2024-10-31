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Артур Томилко
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«Т-Банк» запустил систему управления расходами по бизнес-картам

Она автоматически собирает информацию о тратах сотрудников и формирует отчётность.

  • С помощью системы предприниматели и компаниям могут контролировать выпуск корпоративных карт, сбор закрывающих документов и чеков к покупкам, рассказали в «Т-Банке».
  • Руководитель через личный кабинет «Т-Бизнеса» может заказать любое количество бизнес-карт для сотрудников, установить лимиты по размеру трат, а также выбрать категории покупок, которые можно оплачивать. Все данные по счёту видит только директор компании и те, кому он даст доступ.
  • Для сотрудников разработали отдельный личный кабинет в «Т-Бизнесе». В нём видны лимиты по карте, доступные категории для покупок, остаток и чеки по операциям.
  • Для 35% транзакций по бизнес-картам чеки автоматически подгружаются из ФНС. К другим покупкам чеки можно добавлять с помощью функции сканирования QR-кода — через камеру или из галереи смартфона.

  • Система позволяет оптимизировать процесс создания финансовых отчётов, отмечают в «Т-Банке». Информацию можно автоматически загружать через OpenAPI в «1С». Бухгалтеру нужно только соотнести электронный чек с конкретной транзакцией.

Изображение «Т-Банка» 
Изображение «Т-Банка» 

#новости #тбанк

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1 комментарий
Zloy Sniper

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