Google назвала лучшие сервисы и игры 2024 года в американском Google Play

Находка года: нетипичный сервис для знакомств Timeleft. На старте пользователи заполняют анкеты. Алгоритмы на основе этих данных подбирают каждому по пять подходящих незнакомцев и помогают им организовать ужин.

В России, Беларуси и Украине пока не работает.