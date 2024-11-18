Google назвала лучшие сервисы и игры 2024 года в американском Google Play

На этот раз без чат-ботов.ПриложенияПриложение года: планировщик событий Partiful. В нём можно создавать страницы мероприятий, приглашать гостей и присылать им новости, коллективно голосовать за дату и время проведения и сбрасывать на него деньги в общую копилку.Так могут выглядеть карточки мероприятий. Источник: NYT Для веселья: фитнес-приложение Mila by Camilla Lorentzen.Для использования на разных устройствах: стриминг Max.Для личностного роста: ИИ-репетитор по точным наукам UpStudy.Для ежедневной рутины: трекер питания MacroFactor.Для «умных» часов: трекер для новоиспечённых родителей Baby Daybook.Для планшетов: инструмент для рисования Infinite Painter.Для Google TV: стриминг Peacock TV.Для автомобилей: стриминг для детей PBS Kids.Находка года: нетипичный сервис для знакомств Timeleft. На старте пользователи заполняют анкеты. Алгоритмы на основе этих данных подбирают каждому по пять подходящих незнакомцев и помогают им организовать ужин. В России, Беларуси и Украине пока не работает. Коллаж пользовательницы, которая побывала на ужине от Timeleft. Источник фото: Vulcan PostИгрыИгра года: ролевое фэнтэзи AFK Journey.Многопользовательская: экшн Squad Busters.Формат pick up & play: казуальная Eggy Party.«Инди»: ролевая Yes, Your Grace.Сюжетная: экшн Solo Leveling: Arise.Для использования на разных устройствах: стратегическая Clash of Clans.Формат ongoing: экшн Honkai: Star Rail.Семейная: детская Tab Time World.Лидер в подписке Play Pass: «башенная защита» Kingdom Rush 5: Alliance.Для ПК: приключенческая Cookie Run: Tower of Adventures.Полина ЛааксоСервисы30.11.2023ChatGPT, Artifact, Imprint, Honkai: Star Rail: Google назвала лучшие сервисы и игры в американском Google Play 2023 года В подборку вошли видео- и графические редакторы, киностриминги, чат-боты и органайзеры заметок.#новости #google #googleplay #год2024
Вот и пришло время итогов года 😒
Скоро все заполонят
Трекером для новоиспечённых родителей прекрасно работает сам ребёнок.
Для веселья — фитнес-приложение?! Для веселья?
Рутина — ежедневное питание. Здесь да, в точку.
Хонкай, еее
А впны где ?
Возможно наш родительский трекер лучше 😊
с рутиной полностью согласен 😂