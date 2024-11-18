Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Образование
AI
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Сервисы

Google назвала лучшие сервисы и игры 2024 года в американском Google Play

На этот раз без чат-ботов.

Приложения

Приложение года: планировщик событий Partiful. В нём можно создавать страницы мероприятий, приглашать гостей и присылать им новости, коллективно голосовать за дату и время проведения и сбрасывать на него деньги в общую копилку.

Так могут выглядеть карточки мероприятий. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2Fwirecutter%2Freviews%2Fpartiful-app-review%2F&postId=1660712" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">NYT </a>
Так могут выглядеть карточки мероприятий. Источник: NYT 
  • Для веселья: фитнес-приложение Mila by Camilla Lorentzen.
  • Для использования на разных устройствах: стриминг Max.
  • Для личностного роста: ИИ-репетитор по точным наукам UpStudy.
  • Для ежедневной рутины: трекер питания MacroFactor.
  • Для «умных» часов: трекер для новоиспечённых родителей Baby Daybook.
  • Для планшетов: инструмент для рисования Infinite Painter.
  • Для Google TV: стриминг Peacock TV.
  • Для автомобилей: стриминг для детей PBS Kids.

Находка года: нетипичный сервис для знакомств Timeleft. На старте пользователи заполняют анкеты. Алгоритмы на основе этих данных подбирают каждому по пять подходящих незнакомцев и помогают им организовать ужин.

В России, Беларуси и Украине пока не работает.

Коллаж пользовательницы, которая побывала на ужине от Timeleft. Источник фото: Vulcan Post
Коллаж пользовательницы, которая побывала на ужине от Timeleft. Источник фото: Vulcan Post

Игры

Игра года: ролевое фэнтэзи AFK Journey.

Полина Лааксо
Сервисы
ChatGPT, Artifact, Imprint, Honkai: Star Rail: Google назвала лучшие сервисы и игры в американском Google Play 2023 года

В подборку вошли видео- и графические редакторы, киностриминги, чат-боты и органайзеры заметок.

Приложение для создания эскизов, набросков и конспектов Concepts. Источник: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fconcepts.app%2Fen%2Flp%2Farchitects%2F&amp;psig=AOvVaw33ZIKlhfV1bppVhV4hi34q&amp;ust=1701437808610000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBMQjhxqFwoTCIjpj_Pr64IDFQAAAAAdAAAAABAI" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Concepts</a>

#новости #google #googleplay #год2024

33
11
8 комментариев
Dmitry Olegovich

Вот и пришло время итогов года 😒

3
Ответить
Арсений

Скоро все заполонят

Ответить
Вадим Д.

Трекером для новоиспечённых родителей прекрасно работает сам ребёнок.
Для веселья — фитнес-приложение?! Для веселья?
Рутина — ежедневное питание. Здесь да, в точку.

1
Ответить
Арсений

Хонкай, еее

Ответить
местный житель

А впны где ?

Ответить
Logy.dog

Возможно наш родительский трекер лучше 😊

Ответить
Михаил Котов

с рутиной полностью согласен 😂

Ответить